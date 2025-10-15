Siga, póngase cómodo y disfrute de la cobertura en vivo y gratis de BOLAVIP de la vibrante semifinal del Mundial Sub-20 entre la Selección Colombia y Argentina.

En octavos de final derrotó 3-1 a Sudáfrica y en cuartos superó por 3 a 2 a España.

Argentina llegó al estadio para la semifinal contra Colombia, pero no podrá contar con tres jugadores: Maher Carrizo (acumulación de tarjetas amarillas), Álvaro Montoro (fractura de clavícula) y Valente Pierani (esguince de rodilla).

Una de las semifinales del Mundial Sub-20 la juegan Colombia y Argentina en un partido que mantiene altos picos de tensión en territorio chileno. La previa empezó a calentarse con la denuncia que hizo un jugador colombiano sobre los futbolistas argentinos por romper el reglamento de la FIFA se trasladó a la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Bajo la dirección del árbitro Joao Pinheiro, de Portugal, Colombia se está jugando un paso a la historia porque ninguna selección masculina colombiana ha llegado a una final de un Mundial. La Selección Argentina no se la está poniendo nada fácil.