Mundial Sub-20

EN VIVO Y GRATIS: El minuto a minuto de Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20

Sigue aquí en vivo y completamente gratis el partido entre Colombia y Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20. Horario y formaciones.

TODO LISTO EN EL VESTUARIO DE ARGENTINA CON TRES BAJAS

Argentina llegó al estadio para la semifinal contra Colombia, pero no podrá contar con tres jugadores: Maher Carrizo (acumulación de tarjetas amarillas), Álvaro Montoro (fractura de clavícula) y Valente Pierani (esguince de rodilla).

¡ASÍ LLEGA COLOMBIA!

El conjunto de César Torres quedó primero en el Grupo F, con 5 puntos:

- 1-0 vs. Arabia Saudita
- 0-0 vs. Noruega
- 1-1 vs. Nigeria

En octavos de final derrotó 3-1 a Sudáfrica y en cuartos superó por 3 a 2 a España.

¡ASÍ LLEGA ARGENTINA!

El equipo de Diego Placente ganó el Grupo D con puntaje ideal:

- 3-1 vs. Cuba
- 4-1 vs. Australia
- 1-0 vs. Italia

En octavos de final goleó 4-0 a Nigeria y en cuartos de final venció 2-0 a México.

¡SE VIENE COLOMBIA VS. ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB-20!

Siga, póngase cómodo y disfrute de la cobertura en vivo y gratis de BOLAVIP de la vibrante semifinal del Mundial Sub-20 entre la Selección Colombia y Argentina.

Por Julio Montenegro

Colombia y Argentina se encontraron en semifinales del Mundial Sub-20.
Una de las semifinales del Mundial Sub-20 la juegan Colombia y Argentina en un partido que mantiene altos picos de tensión en territorio chileno. La previa empezó a calentarse con la denuncia que hizo un jugador colombiano sobre los futbolistas argentinos por romper el reglamento de la FIFA se trasladó a la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Bajo la dirección del árbitro Joao Pinheiro, de Portugal, Colombia se está jugando un paso a la historia porque ninguna selección masculina colombiana ha llegado a una final de un Mundial. La Selección Argentina no se la está poniendo nada fácil.

