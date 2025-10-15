Una de las semifinales del Mundial Sub-20 la juegan Colombia y Argentina en un partido que mantiene altos picos de tensión en territorio chileno. La previa empezó a calentarse con la denuncia que hizo un jugador colombiano sobre los futbolistas argentinos por romper el reglamento de la FIFA se trasladó a la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Bajo la dirección del árbitro Joao Pinheiro, de Portugal, Colombia se está jugando un paso a la historia porque ninguna selección masculina colombiana ha llegado a una final de un Mundial. La Selección Argentina no se la está poniendo nada fácil.