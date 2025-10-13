FIFA expone la posibilidad de un batacazo para el Mundial 2026

La Copa Mundial Sub 20 que la FIFA está desarrollando por estos días en Chile es la confirmación de que algo bien se está haciendo en Marruecos para ser considerado como el nuevo seleccionado a respetar en el fútbol global, junto a los 8 campeones del mundo y a algunos equipos nacionales europeos como Países Bajos, Bélgica, Croacia y Portugal.

Es que al derrotar en el certamen juvenil 3 a 1 a Estados Unidos se clasificó a su tercera semifinal en los últimos 3 años. La primera fue en Qatar 2022. Más allá de no haberse podido imponer ante Francia, en el camino dejó a grandes rivales como Bélgica, España y Portugal. Y si bien cayó 2 a 1 con Croacia en el duelo por el Tercer y Cuarto Puesto, consiguió un resultado histórico para un combinado nacional africano.

Y la segunda la obtuvo en el Torneo de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. También superó en Cuartos de Final a los Estados Unidos y, aunque fue superado por España, Marruecos se quedó con la Medalla de Bronce al golear 6 a 0 a Egipto.

Ahora, buscará meterse en la Final del Mundial Sub 20. Su rival será Francia (como en Qatar 2022) este miércoles 15 de octubre. En caso de conseguirlo, tendrá una chance sin precedentes en su historial que será, nada más ni nada menos, que jugar la Final para alcanzar su primer título vernáculo.

Así quedaron los cruces de la Semifinal del Mundial Sub 20.

De esta manera, con figuras en el Sub 20 como Yassir Zabiri y Gessime Yassine, que se podrán sumar a las estrellas del seleccionado como Ahcraf Hakimi, Brahim Diaz, Abde Ezzalzouli, Ismael Saibari, Ilias Akhomach, entre otros, Marruecos se apunta para dar el batacazo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mundial 2030, el gran objetivo de Marruecos

El plan de Marruecos es llegar totalmente fortalecido a la Copa Mundial 2030 en la que será uno de los anfitriones junto a Portugal y España (además de los partidos de la Fase de grupos que albergarán Argentina, Uruguay y Paraguay). Incluso, la federación marroquí ya expuso a la FIFA que pretenden competirle al Santiago Bernabéu con el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, con capacidad para 115.000 espectadores, para quedarse con la sede de la Final.

Marruecos, el gran candidato para ganar la Copa África

En diciembre, Marruecos será el anfitrión de la Copa África 2025. Con lo cual, por presente futbolístico y por jugar en su casa, se presente como el principal favorito para llevarse la competencia. Comparte el Grupo A con Comoras, Malí y Zambia.

