Luis Suárez terminó con la polémica por las estrellas de Uruguay: ”Yo no las cuento”

Luis Suárez lanzó una frase por la que ya está siendo muy criticado en su país. Resulta que días atrás, en la previa del sorteo del Mundial 2026, la FIFA hizo una publicación en sus redes sociales que choca de frente con el interés de los charrúas de que se le reconozcan las medallas de oro de los Juegos Olímpicos de París 1924 y de Ámsterdam 1928 como títulos mundiales.

En resumen, la entidad que regula el fútbol a nivel global colaboró con el Comité Olímpico Internacional para fiscalizar el certamen que se llevó a cabo en ambas ediciones. No obstante, también lo hizo desde 1914 y, por ejemplo, Bélgica, campeón en 1920 en los JJ.OO. de Amberes, no se autopercibe campeón mundial (lo mismo con Gran Bretaña en Estocolmo 1912).

Pero de ese detalle se agarra Uruguay para exponer que son ”cuatro veces campeones mundiales”, porque además de ahí surgió, en cierto punto, la idea de la FIFA de tener su propio torneo, que más tarde dio lugar a la Copa del Mundo que conocemos hoy en día y que tuvo su primer ejemplar en 1930, justamente, en el país oriental.

A todo esto, el debate se profundizó en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y al respecto, Luis Suárez, en una charla que mantuvo con Juan De Montreal en su cuenta de TikTok, zanjó la controversia: ”Nosotros tenemos dos y nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento”. Y para que quede más claro todavía, agregó: ”Argentina tiene más mundiales que Uruguay”.

La publicación de la FIFA sobre los títulos de cada selección

De momento, no hay publicación oficial de la FIFA que considere los títulos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como consagraciones equivalentes a la de la Copa del Mundo. Incluso, en la última exposición que el organismo que preside Gianni Infantino hizo en relación con la tabla histórica, aclara que Brasil lidera la clasificación con 5, le siguen Alemania e Italia con 4, Argentina con 3 y recién detrás de la Albiceleste asoma Uruguay junto a Francia con 2 y cierran España e Inglaterra con 1.

Si Uruguay no llega a la Final en 2026 cumplirá 100 años sin jugar la Final de la Copa del Mundo

Si Uruguay no consigue llegar al último partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pautado para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en 2030 cumplirá 100 años sin participar de la Final de la Copa del Mundo, puesto que la única que jugó fue en 1930, en tanto que en 1950 se coronó en la tercera fecha del Cuadrangular en el que también participaron Brasil, España y Suecia.

