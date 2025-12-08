Tras el sorteo del pasado 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., con el que quedó claro cómo quedaron conformados los 12 grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA comunicó el cronograma de días, horarios y sedes para cada encuentro, tanto de la primera ronda como de las fases de eliminación.

De esa manera, la Selección Argentina confirmó que se medirá a Argelia el martes 16 de junio en Kansas City y que después, en el Estadio de Dallas, chocará con Austria el lunes 22 y con Jordania el domingo 28. Y si los números se le dan al combinado de Lionel Scaloni, el viernes 3 de julio se enfrentará en los 16vos de Final con el segundo del Grupo H.

Esas, de momento, son las conclusiones del combinado que hará la defensa de título que obtuvo en Qatar el 18 de diciembre de 2022 en tierras norteamericanas. Si bien se esperaba que le tocara las sedes de la Conferencia Este, desde el cuerpo técnico bajaron el mensaje de que es lo que tocó y hay que aceptarlo.

Pero el que sí se quejó, por el resultado que le dejó el diagrama de la FIFA, fue Argelia, porque se enteró que será uno de los dos participantes que mayor recorrido hará con sus tres compromisos correspondientes a la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026. Lo dicho, primero con Argentina y luego vs. Jordania y el cierre con Austria.

Resulta que en total acumulará 4.800 kilómetros con su visita a Kansas City, después con su segundo compromiso al Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara en California y con su retorno al Field at Arrowhead Stadium de Kansas.

Publicidad

Publicidad

Solo será superado por el que gane la llave A del Repechaje de la UEFA (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda de Norte), dado que debutará en Toronto frente a Canadá, el segundo cruce lo tendrá con Suiza en el SoFi Stadium de Inglewood de California y culmina su participación en la primera instancia ante Qatar en el Lumen Field de Seattle, lo que da un saldo de 5.040 KM.

ver también Ronaldo Nazário descartó a Argentina como el favorito absoluto para ganar el Mundial 2026

ver también La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia

Argelia primero enfocado en la Copa Árabe y luego en la Copa Africana de Naciones

Este martes 9 de diciembre, Argelia se enfrentará a Irak por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Árabe. De momento, se ubica segundo. Si termina en esa colocación, se enfrentará a Jordania en los Cuartos de Final, en un duelo que adelantará el cruce en la Copa del Mundo.

Pero además, el 24 de diciembre hará su estreno en la Copa Africana de Naciones ante Sudán. Luego, se enfrentará a Burkina Faso y a Guinea Ecuatorial, todos partidos por el Grupo E.

Publicidad