Las polémicas que envolvieron a la Copa Africana de Naciones dejaron expuesta a Marruecos, quien parece haber perdido bastante terreno en los planes que tenía la FIFA con su sede para la Copa del Mundo del 2030, en la cual actuará como anfitrión junto a España y Portugal (además, parte de la primera fase se llevará a cabo en Argentina, Uruguay y Paraguay como parte de la celebración del centenario de la competencia).

Durante el torneo continental, los rivales del seleccionado local denunciaron malos tratos. Incluso, Pape Thiaw, entrenador de Senegal, tras la Final, hizo referencia al clima hostil para con su plantel en el ingreso al Estadio de Rabat en donde se disputó el encuentro definitorio (el cual ganó Senegal por 1 a 0 gracias al tanto de Pape Gueye).

Eso sin tener en cuenta la serie de incidentes durante el juego del último partido de la Copa Africana de Naciones que se llevó a cabo este domingo 18 de enero, en la que estuvieron involucrados espectadores, periodistas, funcionarios ligados a la organización del evento y los propios protagonistas, tanto jugadores como entrenadores. Un verdadero descontrol.

Al respecto, Gianni Infantino, a través de su cuenta de Instagram, repudió los hechos y advirtió que solicitó a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) que aplique sanciones (las cuales incluso podrían aplicarse en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a la que ya están clasificados Senegal y Marruecos).

Pero el castigo para Marruecos podría extenderse, puesto que estos sucesos controversiales, claramente, le juegan en contra en su búsqueda de elevar el protagonismo en el 2030. La sede no se la quitarán, pero lo evidente es que la Copa Africana le restó en su obsesión por albergar la Final del Mundial en el Estadio Hassan II que está en plena construcción y que pretende ofrecer una capacidad para 115 mil espectadores.

Santiago Bernabéu sigue siendo el apuntado para ser el escenario de la Final de la Copa del Mundo 2030

Publicidad

Publicidad

Por varios factores, el Estadio Santiago Bernabéu sigue siendo el máximo candidato para albergar la Final de la Copa del Mundo 2030. Primero porque no hay dudas en que es uno de los recintos más míticos de la historia del fútbol. Segundo porque se ubica en el corazón de una de las cuatro principales capitales de Europa. Y tercero, porque es de fácil acceso e incluso el Ayuntamiento de Madrid no solo está planificando ampliar la estación de metro, sino que ya trabaja en la construcción de una estación adicional que conecte directamente la Casa Blanca con el aeropuerto de Barajas (estiman que el trayecto entre un punto y el otro demore no más de 15 minutos). Además, su aforo en el presente es de más de 84 mil localidades, por lo que responde a todos los requerimientos de la FIFA.

ver también Senegal y Marruecos, clasificados al Mundial 2026, podrían recibir sanciones de la FIFA por los incidentes en la Copa Africana

ver también ¡Escándalo! Golpes entre periodistas durante la Final de la Copa Africana de Naciones

Y en contra partida, sus dos competidores hacen lo posible para ser descartados. Porque más allá de lo descrito sobre Marruecos, los resultados de la reforma del Camp Nou todavía son una incógnita (apenas acabaron la primera fase para que el Culé vuelva a jugar sus partidos). Ya están pasados largos meses de la fecha de terminación del proyecto, por lo que Barcelona, que promete tener el feudo más moderno y de mayor capacidad del Viejo Continente, no puede arrimar una propuesta sólida. Aparte, la intención de la FIFA es la de designar los principales partidos a cada sede en el Congreso programado para diciembre del 2026.

En síntesis

Marruecos ve en riesgo albergar la Final del Mundial 2030 tras incidentes en la Copa Africana.

ve en riesgo albergar la Final del tras incidentes en la Copa Africana. Gianni Infantino pidió sanciones a la CAF para Marruecos y Senegal.

Pape Thiaw, DT de Senegal, denunció clima hostil en la Final de la Copa Africana.

Publicidad