¡Sigue el escándalo de la Copa Africana! En Marruecos piden la detención del árbitro de la Final

La Copa Africana de Naciones continúa brindando noticias. En cuanto a lo deportivo terminó con el pitazo final del árbitro congoleño Jean-Jacques Ngambo Ndala, con el cual decretó la victoria y consagración de Senegal, al derrotar 1 a 0 a Marruecos en los 120 minutos de juego efectivo, gracias al tanto marcado por Pape Gueye.

Sin embargo, las repercusiones de lo que fue el accidentado último partido del torneo continental no paran. Ya se vieron las imágenes de lo que fue un verdadero descontrol. Conflictos entre los aficionados en diferentes sectores del estadio de Rabat, entre los periodistas tanto en la tribuna de prensa como en la sala de conferencias y entre los propios protagonistas dentro del campo de juego y en la boca de túnel que dirige a los vestidores.

Pero ahora, la que también dice presente en la controversia es la política. Es que Mohamed Simou, diputado marroquí, expuso este lunes 19 de enero, a poco menos de 24 horas de consumarse el bicampeonato de Senegal (también fue campeón en la edición que se disputó en 2021), que el juez congoleño Jean-Jacques Ngambo Ndala debe ser arrestado.

Y no solo eso. Exige que sea enjuiciado por haber reanudado el partido luego de que los jugadores de la Selección de Senegal, por pedido explícito de su entrenador Pape Thiaw, abandonaran el terreno cerca de 10 minutos al sancionarse el penal -con intervención del VAR- a favor de Marruecos por el aparente agarrón en el área a Brahim Díaz.

Y como si fuera poco. El diputado en cuestión señaló al plantel senegalés por practicar magia negra en el vestuario, indicando esta acción como el causante del lanzamiento nada efectivo de Brahim Díaz, quien decidió picar el balón frente al portero Édouard Mendy, quien le adivinó la intención y tomó el esférico con solo quedarse parado.

Los incidentes por el penalti en la Final de la Copa Africana de Naciones 2025/2026

Además de lo descrito anteriormente sobre los jugadores senegaleses, instantes antes de que Brahim Díaz ejecutara el penalti, los aficionados del seleccionado que terminó siendo campeón se trenzaron a golpes con los efectivos policiales. Al parecer, pretendían invadir el campo de juego al entender que la sanción de la pena máxima a favor de los locales era una injusticia.

Por otro lado, en la tribuna de prensa, varios periodistas marroquíes increparon a un colega senegalés por celebrar la tapada de Édouard Mendy al mediocampista del Real Madrid.