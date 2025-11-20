Los tres mejores jugadores de la historia de Colombia para Luis Díaz

Luis Díaz ya es en este momento el cuarto máximo anotador en toda la historia de la selección colombiana. Lo consiguió tras el encuentro frente a Australia disputado en los Estados Unidos de Norteamérica. E igualmente en medio de un inicio de temporada absolutamente gravitacional por parte de sus piernas. El actual estandarte del Bayern Múnich de Alemania jamás ha dudado sobre quiénes son los mejores futbolistas que han vestido alguna vez la camiseta cafetera.

“De Colombia, para mí, hay varios. De los que me ha tocado vivir como Falcao, James, puede ser”, comentaba Luis Díaz en una charla con ESPN meses atrás y donde no tuvo ningún tipo de tapujos a la hora de escoger a los ex futbolistas de Mónaco o Porto como las principales caras de una selección que antes de su arribo a la élite ni mucho menos estaba acostumbrada a tener futbolistas en equipos de tanto nivel.

Luis Díaz tampoco quiso olvidarse de la historia. Señaló a quien seguramente siga siendo para las generaciones del siglo pasado el mejor futbolista en toda la historia del fútbol colombiano. El Pibe, indica, tiene un lugar absolutamente garantizado en el podio que ya dependerá más de valoraciones propias a la hora de escoger en qué lugar se encuentra justamente de este: “Valderrama también está en esa lista para mí, porque también viví mucho el tiempo que jugó”.

“A James siempre se lo he hecho saber desde el momento que llegué a la selección: ha sido mi ídolo, tanto como Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado”, comentaba igualmente en esa charla con ESPN un Luis Díaz que en este momento tiene la suerte de compartir con uno de esos tres miembros de la generación dorada que devolvió a Colombia a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA después de tres ausencias consecutivas. Se cerrará el círculo alrededor del número 10 por los Estados Unidos de Norteamérica dentro de algunos meses.

Falcao y James, dos de los mejores de la historia de Colombia para Luis Díaz: GETTY

Puede que incluso la figura de Luis Díaz acabe superándolos a todos. Únicamente 15 goles separan al extremo del Bayern Múnich de Radamel Falcao García como el máximo anotador en toda la historia de la selección cafetera. 36 gritos sagrados tiene el Tigre a la espera de saber si también James Rodríguez con 31 podría superarle en los próximos meses. Para el Guajiro se trata no solamente de dos compañeros sobre el césped, sino de iconos que igualmente han marcado toda la historia de un país a nivel futbolístico.

Luis Díaz y el mejor inicio de su carrera

Irse al Bayern Múnich fue una decisión polémica para unos y necesaria para otros. Pero la realidad se mide en números y habla de un Luis Díaz que se ha visto más que favorecido de su decisión de abandonar Liverpool. La ausencia de un gran aumento salarial ganado en el césped fue punto de divorcio. También el deseo de mantenerse vigente en un proyecto que poco a poco empieza a dar garantías de candidato a todos los frentes. Son las patas para entender una decisión de vida más allá de lo económico.

Nuestro cambio de vida ya le da a Luis Díaz el mejor arranque de su carrera. En 17 partidos con Bayern Múnich sumó un total de 11 goles y 5 asistencias. Para que nos hagamos una idea en su última temporada con Liverpool marcó 17. Es su techo a nivel de anotaciones en cuanto a su carrera como profesional se refiere en una sola campaña. El Guajiro disfruta de un gigante en horas altas y dónde ha caído como anillo en el dedo.

