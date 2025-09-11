Nunca jugó un Mundial, tiene el tamaño de Los Ángeles y menos habitantes que Málaga: la selección africana que se acerca a debutar en el 2026

“10 islas, una nación, un sueño”. Es el lema de batalla que una de las selecciones más sorprendentes de este proceso de eliminatorias tiene por estas fechas. Cabo Verde se acerca a su primera Copa del Mundo después de una victoria frente a Camerún que vale oro en todos los sentidos. Hablaríamos de una de las naciones más pequeñas en meterse en la gran fiesta del gran torneo de la FIFA e igualmente de un milagro en términos futbolísticos por una población que ni siquiera supera a la de urbes en España como Málaga.

Vayamos a los datos. Cabo Verde manda de momento en su zona de Eliminatorias africanas con un total de 19 puntos sobre 24 posibles. Le saca cuatro a Camerún que iría al repechaje. 5 a una Libia que de momento se encuentra por fuera. Justamente deben medirse a estos últimos y a Esuatini durante las últimas jornadas del grupo cuatro para buscar un total de 3 puntos que garanticen su lugar concreto en la fiesta del verano del año 2026. En caso de conseguirlo hablaríamos de un hecho con pocos precedentes en la historia del gran torneo de FIFA.

Para que nos hagamos una idea, solamente Islandia con 404.610 habitantes, se ha metido en una Copa del Mundo con menor cantidad de civiles en su tierra que lo que podría conseguir Cabo Verde. 593.149 almas componen una bandera ubicada en pleno océano Atlántico y a miles de kilómetros de las playas de Senegal o Mauritania. En el año 2013 consiguieron su debut por la Copa Africana de Naciones y en este momento con un área metropolitana incluso menor a la de la ciudad de Los Ángeles, necesitan solamente de una victoria para consagrar el mayor milagro del continente africano en cuanto a sus eliminatorias se refiere.

“Sabemos que aún no hemos terminado la clasificación, pero esta victoria es muy importante. Ahora mismo, podemos decir que todo está en nuestras manos. Esta victoria es para todos los caboverdianos. Creo que hasta los que viven en el extranjero vieron este partido. Lo que tratamos de hacer es alegrar a la gente”, palabras del entrenador Pedro Leitao Brito, más como Bubista, alrededor de un proceso de clasificación ni mucho menos sencillo y donde han roto con todo tipo de pronósticos. Los tiburones azules, como se les llama popularmente, sueñan por todo lo alto.

4.033 km componen las 10 islas de Cabo Verde. 4.787 Tiene solamente el área metropolitana de Los Ángeles por los Estados Unidos de Norteamérica. La diferencia en población es absolutamente astronómica y hace aún más grande el mérito de competir frente a naciones con una tradición futbolística mayor a la de la que fuese colonia portuguesa siglos atrás. Solamente un triunfo frente a Libia o Esuatini les convertirá en una de las naciones más pequeñas de la historia en disputar la Copa del Mundo.

Cabo Verde, a solo tres puntos de debutar en los Mundiales: GETTY

La lista no es amplia, pero además de Cabo Verde o Islandia aparecen naciones como Trinidad y Tobago por el 2006, Kuwait en España 1982 o Jamaica en 1998. Bubista habla de un camino doloroso y de una herida que en semanas puede cerrarse: “Hemos demostrado carácter y resiliencia, y este grupo de jugadores merece felicitaciones, no sólo por la actuación ante Camerún, sino por lo que han logrado en los últimos años: haber llegado a la Copa Africana de Naciones consecutivamente y ahora estar a una victoria del Mundial es una satisfacción increíble”.

Los clasificados al Mundial 2026

CONCACAF: Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador).

Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

OFC: Nueva Zelanda.

AFC: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia.

CAF: Marruecos y Túnez.

