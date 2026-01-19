Pape Thiaw, DT de Senegal: ”Si Marruecos quiere organizar el Mundial esto no puede pasar”

Pape Thiaw fue uno de los principales protagonistas de la Final de la Copa Africana de Naciones 2025/2026. Puntualmente, por la decisión de retirar a sus futbolistas del campo de juego, luego de que el árbitro congoleño Jean-Jacques Ngambo Ndala -a instancias de VAR-, sancionara un penal a favor de Marruecos por un leve contacto sobre Brahim Díaz.

Y en resumidas cuentas, el jugador del Real Madrid quiso picar su lanzamiento, el portero de Senegal, Édouard Mendy, le adivinó la intención y retuvo su ejecución. Y minutos más tarde, ya en el tiempo suplementario, Pape Gueye marcó el único gol del encuentro, decretando así el título para el conjunto senegalés (que, por cierto, se coronó bicampeón, porque también se había adjudicado el certamen en 2021).

Al respecto del episodio puntual que puso en riesgo la continuidad del juego, Pape Thiaw se refirió tras el partido en conversación con la señal Bein Sport: ”No nos pusimos de acuerdo, eso es todo. No quiero extenderme en lo ocurrido en este partido. Tras reflexionar, no me gustó nada tener que pedirle a mis jugadores que salieran. Pido disculpas por el bien del fútbol. Los hice volver. (…) A veces se puede reaccionar en el calor del momento”.

Por otra parte, señaló la jugada que detonó su reacción, aunque intentó dar vuelta la página: ”Nos preguntábamos si ese penalti se habría pitado en otras circunstancias. Pero ahora aceptamos los errores del árbitro; puede pasar. No deberíamos haberlo hecho, pero ya está hecho. Pedimos disculpas”.

Tweet placeholder

Para cerrar, recordó el clima hostil con el seleccionado senegalés desde su arribo al Estadio de Rabat: “Lo que pasó a nuestra llegada es anormal. Nos dejaron en medio de una multitud hostil al bajar del tren, mis jugadores estuvieron en peligro. Si Marruecos quiere organizar grandes eventos como la Copa del Mundo, esto no puede pasar“.

Publicidad

Publicidad

Pape Thiaw se retiró de la sala de conferencia de prensa ante la actitud de los periodistas marroquíes

ver también Walid Regragui, furioso con el DT de Senegal tras la derrota de Marruecos: ”Es vergonzoso”

ver también Secuencia surrealista en la Copa Africana: Yehvann Diouf, portero suplente, a los empujones con los recogepelotas

El clima tenso continuó en el postpartido, incluso, en la sala de prensa. A tal punto que Pape Thiaw decidió suspender la conferencia. Pasó que a su llegada al auditorio fue aplaudido por los periodistas senegaleses. Ante esta situación, los marroquíes presentes se retiraron y Pape Thiaw lo consideró como una falta de respeto.

En síntesis

Pape Thiaw se disculpó por ordenar a Senegal retirarse momentáneamente del campo de juego.

Pape Gueye anotó el gol de la victoria en el tiempo suplementario para el bicampeonato.

Thiaw cuestionó la capacidad de Marruecos para organizar un Mundial tras la hostilidad sufrida.