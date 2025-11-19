La inesperada reacción de Trump a su encuentro con Cristiano Ronaldo: “Mi hijo me respeta más ahora”

Cristiano Ronaldo se coló entre algunas de las principales caras de la cena de gala que se tomó La Casa Blanca en las últimas horas por la visita de Mohamed bin Salmán. Se lo vio al delantero portugués junto al Príncipe heredero de Arabia Saudita en una jornada donde hasta Donald Trump le dejó elogios al ex delantero de Manchester United o Real Madrid. El mandamás norteamericano cierra una grieta con su hijo Barron.

“¿Saben? Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo. Ahora que está aquí, creo que mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor”, declaraciones de Trump en medio de una jornada marcada por el protocolo y donde hubo hasta tiempo para hablar de fútbol.

Mohamed bin Salmán, Trump, CR7, Elon Musk y Tim Cook fueron algunas de las caras de un compromiso de etiqueta donde Portugal ya festeja encontrarse en la Copa del Mundo. Incluso el seleccionador español, Roberto Martínez, no dudó sobre lo que significa para el territorio europeo la visita de su ícono a Washington. Espera que sirva como primer paso para conquistar el único título que le queda por levantar a Cristiano Ronaldo.

“Me gusta saber que estaremos en el Mundial, porque ver a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca sin que Portugal estuviera en el Mundial sería trágico, por lo que es algo muy bueno…Cristiano es algo más que un jugador de fútbol, creo que puede ayudar a muchas cosas más allá del fútbol, por lo que creo que es un día feliz para todos los portugueses ver a un embajador de Portugal en la Casa Blanca”, comentaba el DT de CR7 sobre su presencia en dicha cena. Sirve para festejar el final de una Eliminatoria más que positiva.

Tweet placeholder

Ahora Portugal espera por dos cuestiones. Primero el sorteo de la Copa del Mundo y que tendrá lugar a inicios de diciembre. Pero igualmente por la posible sanción que le puede caer en el inicio del torneo a CR7 tras la roja vista ante Irlanda en Dublín. A la espera de acontecimientos, Donald Trump agradece la presencia del luso en una jornada donde política, tecnología y deporte se unen.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Cristiano Ronaldo asistió a una cena de gala en la Casa Blanca con el Príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán .

asistió a una cena de gala en la con el Príncipe heredero de Arabia Saudita, . Donald Trump le agradeció a Cristiano Ronaldo su presencia, diciendo que ahora su hijo lo respeta más tras presentárselo.

le agradeció a su presencia, diciendo que ahora su hijo lo respeta más tras presentárselo. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dijo que ver a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca “sin que Portugal estuviera en el Mundial sería trágico”.

ver también Lo primero que dijo Cristiano Ronaldo tras la clasificación de Portugal al Mundial 2026