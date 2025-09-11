El crack del Barcelona que era un referente de Mbappé junto a Zidane y Cristiano Ronaldo: “Estaba enamorado”

Kylian Mbappé no solo tiene como ídolos a Zinedine Zidane y a Cristiano Ronaldo. Su madre apunta directamente contra una figura del Barcelona que inicios del siglo XXI se encargó de romper con todos los pronósticos del fútbol español para estas décadas. Pese a ser un declarado aficionado del Real Madrid, el delantero de la selección francesa siempre tuvo admiración con el que para muchos fue incluso el mentor de Lionel Andrés Messi en la capital de bancada luna

Fayza Lamari, madre de Mbappé, señala a Ronaldinho. “Kylian empezó con Zidane, desde los 4 años. Luego vino CR7 cuando llegó a Manchester y después al Real Madrid. Después vinieron Robinho, Ronaldinho… En cuanto a Cristiano… Kylian se sentía portugués. Para él, era portugués. Iba a casa del padre de una amiga para ver los partidos de Portugal y animar a Ronaldo. Estaba enamorado. Decía: ‘Soy portugués'”.

Mbappé, al igual que decenas de miles de niños por dichas fechas, se enamoró del juego de un Ronaldinho que por entonces era considerado el mejor futbolista del planeta y un proyecto para quedarse con el eslogan del GOAT de todos los tiempos. Durante prácticamente cinco temporadas el mundo lo observaba durante todos los fines de semana de manera ininterrumpida. Si bien era más que conocida su admiración por figuras de la talla de Zinedine Zidane o Cristiano Ronaldo, Kylian también se rendía ante el último gran 10 de Brasil.

Hablar de Ronaldinho es hablar de historia viva del deporte más popular del planeta e igualmente del Fútbol Club Barcelona. Su llegada en el verano del año 2003 derrotando a Manchester United por su fichaje, cambió para siempre la historia del club catalán. Durante sus cinco temporadas en el Camp Nou, el brasileño sumó un total de 94 goles y 70 asistencias en 207 partidos oficiales sin ser incluso delantero centro. A esto hay que sumarle por supuesto el Balón de Oro e igualmente un palmarés donde destacan cuatro títulos locales y aquella mítica final de la Champions en París que es por el 2006 le vio derrotar al Arsenal.

Ronaldinho, uno de los referentes de Mbappé: GETTY

Solamente los malos hábitos y la crisis general del proyecto del Barcelona en el 2008 empujaron a su salida. Tras una campaña sin títulos Pep Guardiola tomaba las riendas del equipo y en su primera medida pidió la salida de nombres como Deco, Ronaldinho o Samuel Eto’o. El 10 se marcharía a la ciudad de Milán antes de volver a Flamengo, ganar la Copa libertadores con Atlético Mineiro, tener un pequeño paso por Querétaro de México y finalmente culminar su carrera en el 2015 por Fluminense.

Además de Mbappé, Henry ve a Zidane en Francia

El delantero del Real Madrid ni mucho menos negó los rumores alrededor de la posible llegada de su ídolo al banco de suplentes del combinado galo. Si nada se tuerce todo ocurrirá después del Mundial del año 2026 y cuando Didier Deschamps terminará un ciclo más que longevo al frente de la dos veces campeona. ZZ, sin actividad del 2021 y cuando dirigía a Real Madrid, cumplirá el sueño de su carrera. Thierry Henry confirma todo.

“No sé qué responder. Todos sabemos quién será el nuevo seleccionador. Ustedes lo saben y yo lo sé. Y le deseo lo mejor”, reflexiones del mítico delantero de tanto Arsenal como Barcelona alrededor de quien incluso fuese su compañero en hasta tres ediciones de la Copa del mundo. Si nada se tuerce, Mbappé unirá caminos con Zidane en 10 meses.

