La pelea entre Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Arabia Saudita

Al-Nassr sigue en estado de gracia. El equipo de Cristiano Ronaldo y Joao Félix continúa mandando en la Saudí Pro League con puntaje ideal producto de 8 victorias en 8 enfrentamientos. Todo esto mientras los dos portugueses de su plantilla luchan por ser el máximo anotador de la categoría. Ya se entiende al ex futbolista de Atlético de Madrid y Barcelona como uno de los mejores fichajes que a corto plazo ha realizado el Fondo PIF para el conjunto de Riad.

Y es que Joao Félix acumula hasta la fecha un total de 10 goles en 8 partidos de lo que vamos de temporada por la Saudí Pro League. Uno más que Cristiano Ronaldo y todo ello para situarse como el máximo anotador de lo que vamos de curso en una Liga donde también aparecen delanteros de peso como Sadio Mané, Mateo Retegui, Darwin Núñez o Ivan Toney. Renace poco a poco una carrera estrellada desde 2021.

A sus 26 años el portugués vive uno de los mejores arranques de su carrera. Creció bajo la promesa de ser el heredero de Cristiano Ronaldo en la selección. También con la presión de haberle costado la Atlético de Madrid sumas superiores a los 120 millones de euros. Nunca se le vio encajar de la mejor manera posible con Diego Pablo Simeone. Tampoco destacar en clubes como Barcelona, Chelsea o AC Milán. De momento se consolida como uno de los grandes socios de CR7 en Oriente Medio, dónde se sueña con terminar con la sequía de títulos del delantero desde su llegada al país a finales del año 2022.

“Cristiano está haciendo lo mismo de siempre…Intenta ser el mejor. Es muy competitivo, y es parte de él. Será así hasta el último día que juegue al fútbol…Así que solo tenemos que disfrutar de los últimos momentos que tengamos con él. Sí, disfrutar de los momentos, porque esto va demasiado rápido…Hay que seguir trabajando…El equipo está haciendo un gran trabajo y si seguimos así… hoy fui yo, mañana puede ser Cristiano Ronaldo, mañana Sadio Mané, Kingsley Coman, cualquiera. Si el equipo está bien, todos estarán cerca de hacer una gran actuación. Así que solo tenemos que seguir así”, analizaba fechas atrás Joao Félix sobre lo que supone compartir plantel con ídolo de todo su país en el día a día. De momento marchan como líderes en solitario de una Saudí Por League donde nadie les sigue el ritmo.

Solo Joao Félix pasa a CR7 en goles por Arabia ahora mismo: GETTY

Veremos cómo queda finaliza esta lucha de goles entre Joao Félix y el estilo Ronaldo. Mucho más en una campaña donde no nos olvidemos que Portugal dirá presente en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA salvo giro de 180°. Se espera que ahí Roberto Martínez cuente con ambos delanteros del Al-Nassr en lo que supondrá la última oportunidad para ver a CR7 quedarse con el único título que le falta por levantar en su carrera. Por lo pronto y a corto plazo, dominan el fútbol de Arabia Saudita con puño de hierro.

Dos colombianos compiten con Cristiano en la tabla de goleadores

Atentos al presente de Roger Martínez y Julián Quiñones. Los ex delanteros de Racing de Avellaneda y de América de México empatan a 6 goles ahora mismo. Son cuartos en la tabla general de goleadores de un certamen donde de momento por Al-Taawoun Football Club y Al-Qadisiyah Football Club gozan como nunca de su puntería. No es un año menor para ambos.

Y es que al igual que los portugueses, Roger Martínez buscará meterse en la lista de convocados de Néstor Lorenzo para la selección colombiana. Mismo escenario tiene Quiñones después de nacionalizarse mexicano y de haber salido del radar de la Selección Azteca en el último tiempo. Arabia Saudita sigue adelante con una temporada donde veremos Cristiano Ronaldo puede terminar con su sequía de títulos y dónde el idioma español se siente por todo lo alto en buena parte de los equipos patrocinados por el Fondo PIF.

