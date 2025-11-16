Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

A día de hoy: Estos serían los rivales de Colombia en el Mundial

Con la última fecha de amistosos CONMEBOL y las Eliminatorias UEFA, Colombia ya tiene posibles rivales para el sorteo Mundial 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
A día de hoy: Estos serían los rivales de Colombia en el Mundial Foto: Getty
A día de hoy: Estos serían los rivales de Colombia en el Mundial Foto: Getty

La Selección Colombia cerró su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre, así como ya conoce cómo le fue a sus competidores europeos en esta jornada de Eliminatorias. De esta forma, ya hay una idea de los rivales Mundialistas que tendrá la ‘Tri’ en el Mundial 2026.

Asumiendo que los equipos de repechaje van al bombo 4, entonces Colombia no enfrentará a Italia como cabeza de serie. Sus rivales del bombo 1 saldrán de los anfitriones USA-México-Canadá, o las potencias España, Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica y Holanda.

Sus rivales del bombo 3 saldrán de entre Australia, Noruega, Egipto, Algeria, Túnez, Costa de Marfil, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Y del bombo 4 le podría tocar Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda así como las cuatro repechajes UEFA y los dos ganadores entre confederaciones. Colombia necesita varios resultados de terceros para ser cabeza de serie.

Fecha y hora de los partidos de la selección Colombia en noviembre

Colombia se enfrentará el próximo 15 de noviembre a su similar de Nueva Zelanda, desde las 7:00 pm , y el 18 del mismo mes se medirá ante Australia desde las 8:00pm.

Colombia vs. México 2025. Foto: Getty

Colombia vs. México 2025. Foto: Getty

Publicidad
¿Se quedan sin Mundial? Colombia ganó pero estos jugadores fueron los más críticados

ver también

¿Se quedan sin Mundial? Colombia ganó pero estos jugadores fueron los más críticados

En resumen

  • Colombia cerró su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre.
  • Los rivales del bombo 1 podrían ser España, Francia, Inglaterra o Portugal.
  • Los anfitriones del Mundial 2026 son USA, México y Canadá.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Austria le da la peor noticia de todas a Ecuador y estos serían sus rivales en el Mundial
Fútbol de Ecuador

Austria le da la peor noticia de todas a Ecuador y estos serían sus rivales en el Mundial

La reacción de Díaz al ver que ‘El Pibe’ no lo eligió figura ante Nueva Zelanda
Fútbol de Colombia

La reacción de Díaz al ver que ‘El Pibe’ no lo eligió figura ante Nueva Zelanda

La contundente decisión del Arsenal tras la fecha FIFA de Piero Hincapié
Fútbol de Ecuador

La contundente decisión del Arsenal tras la fecha FIFA de Piero Hincapié

¡Última hora! Revelan malestar de jugadores de Ecuador con Beccacece: “Se viene la rebelión”
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Revelan malestar de jugadores de Ecuador con Beccacece: “Se viene la rebelión”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo