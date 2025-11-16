A día de hoy: Estos serían los rivales de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia cerró su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre, así como ya conoce cómo le fue a sus competidores europeos en esta jornada de Eliminatorias. De esta forma, ya hay una idea de los rivales Mundialistas que tendrá la ‘Tri’ en el Mundial 2026.

Asumiendo que los equipos de repechaje van al bombo 4, entonces Colombia no enfrentará a Italia como cabeza de serie. Sus rivales del bombo 1 saldrán de los anfitriones USA-México-Canadá, o las potencias España, Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica y Holanda.

Sus rivales del bombo 3 saldrán de entre Australia, Noruega, Egipto, Algeria, Túnez, Costa de Marfil, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Y del bombo 4 le podría tocar Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda así como las cuatro repechajes UEFA y los dos ganadores entre confederaciones. Colombia necesita varios resultados de terceros para ser cabeza de serie.

Fecha y hora de los partidos de la selección Colombia en noviembre

Colombia se enfrentará el próximo 15 de noviembre a su similar de Nueva Zelanda, desde las 7:00 pm , y el 18 del mismo mes se medirá ante Australia desde las 8:00pm.

Colombia vs. México 2025. Foto: Getty

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se quedan sin Mundial? Colombia ganó pero estos jugadores fueron los más críticados

En resumen

Colombia cerró su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre .

cerró su primer de la . Los rivales del bombo 1 podrían ser España , Francia , Inglaterra o Portugal .

podrían ser , , o . Los anfitriones del Mundial 2026 son USA, México y Canadá.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.