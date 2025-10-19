Adiós a la Premier League: Daniel Muñoz recibe una oferta de seis millones al año

La Premier League volvió a la actividad y Daniel Muñoz también regresó con el Crystal Palace. Este fin de semana metió dos asistencias y ahora lo dan cerca de irse a un gigante de Europa.

TransferMrkt y Mundo Deportivo de España ponen a Daniel Muñoz en planes del FC Barcelona y que ya habrían iniciado los contactos. Los catalanes quieren a un relevo de nivel para Jules Koundé tras sus varias lesiones esta temporada.

Actualmente, Muñoz cobra 2.73 millones de euros por temporada. y en caso de mudarse al Camp Nou pasaría a ganar cerca de 6 millones al año. Aún así está lejos de la escala del francés, quién cobra cerca de 10 millones.

A Daniel Muñoz no lo busca solo el blaugrana, los mismos medios señalan que Diego Simeone pidió por el lateral colombiano. El Palace esperará hasta después del Mundial 2026 para venderlo.

ver también Colombia cambia de rival para fecha FIFA de noviembre y sorprende a todos

Daniel Muñoz – Crystal Palace

ver también James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

Daniel Muñoz ya está en la historia del Crystal Palace, siendo titular en los dos títulos del club. El Palace le ganó la FA Cup al Manchester City y la Community Shield al Liverpool.

Publicidad

Publicidad

ver también Colombia sube en ranking FIFA y estos serían sus rivales en el Mundial

ver también Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

Las estadísticas de Daniel Muñoz en el Crystal Palace

Daniel Muñoz está desde los 23 años en Europa pero lleva dos en las grandes ligas. La temporada pasada llegó a 6 goles y 7 asistencias en 46 partidos, en 14 encuentros este año ya lleva 2 goles y 3 asistencias a nnivel de clubes.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz y Yeimar Mosquera los puedes ver por Disney+.