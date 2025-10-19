Es tendencia:
Daniel Muñoz

Adiós a la Premier League: Daniel Muñoz recibe una oferta de seis millones al año

El lateral colombiano Daniel Muñoz brilla en la Premier League y ahora recibe millonaria oferta de campeón de Champions.

Por Gustavo Dávila

La Premier League volvió a la actividad y Daniel Muñoz también regresó con el Crystal Palace. Este fin de semana metió dos asistencias y ahora lo dan cerca de irse a un gigante de Europa.

TransferMrkt y Mundo Deportivo de España ponen a Daniel Muñoz en planes del FC Barcelona y que ya habrían iniciado los contactos. Los catalanes quieren a un relevo de nivel para Jules Koundé tras sus varias lesiones esta temporada.

Actualmente, Muñoz cobra 2.73 millones de euros por temporada. y en caso de mudarse al Camp Nou pasaría a ganar cerca de 6 millones al año. Aún así está lejos de la escala del francés, quién cobra cerca de 10 millones.

A Daniel Muñoz no lo busca solo el blaugrana, los mismos medios señalan que Diego Simeone pidió por el lateral colombiano. El Palace esperará hasta después del Mundial 2026 para venderlo.

Daniel Muñoz – Crystal Palace

Daniel Muñoz – Crystal Palace

Daniel Muñoz ya está en la historia del Crystal Palace, siendo titular en los dos títulos del club. El Palace le ganó la FA Cup al Manchester City y la Community Shield al Liverpool.

Las estadísticas de Daniel Muñoz en el Crystal Palace

Daniel Muñoz está desde los 23 años en Europa pero lleva dos en las grandes ligas. La temporada pasada llegó a 6 goles y 7 asistencias en 46 partidos, en 14 encuentros este año ya lleva 2 goles y 3 asistencias a nnivel de clubes.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz y Yeimar Mosquera los puedes ver por Disney+.

Gustavo Dávila
