Deportivo Cali tiene una cita con la historia este domingo en Argentina al disputar por primera vez la final de la Copa Libertadores de América Femenina nada menos que frente al Corinthians, actual bicampeón del certamen continental.

Y en las últimas horas, la CONMEBOL confirmó una noticia de último momento al cambiar el horario del encuentro que se jugará este sábado 18 de octubre.

El encuentro, que originalmente estaba pautado para las 18, hora colombiana, se adelanta unas horas y se disputará finalmente a las 14.30 (16.30 de Argentina) en el Estadio Florencia Sola de Banfield.

CONMEBOL confirmó los cambios este jueves por la tarde.

Más temprano, ese mismo sábado, Colo Colo y Ferroviaria jugarán por el tercer puesto desde las 9, hora de Colombia.

Cabe destacar que Deportivo Cali es el quinto equipo colombiano en llegar a la final de la CONMEBOL Libertadores Femenina, después de Formas Íntimas, Atlético Huila, América de Cali y Santa Fe.

El camino de Deportivo Cali a la final de la Copa Libertadores

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz fueron líderes del Grupo D de la competencia. Empataron 1-1 frente a Libertad en su debut y luego vencieron a Nacional de Uruguay y a Universidad de Chile para quedar punteras.

En cuartos de final, las azucareras se deshicieron de San Pablo por 2 a 0 y finalmente en semifinales fue triunfo por penales tras igualar sin goles ante Colo Colo de Chile.

¿Quién es el actual campeón de la Copa Libertadores Femenina?

En 2024, la última edición, Corinthians se consagró campeón al derrotar por 2 a 0 a Santa Fe en Asunción, Paraguay. En 2023, en Colombia, el equipo brasileño también se consagró venciendo a Palmeiras en la definición.

Los máximos ganadores de la Copa Libertadores Femenina

Corinthians (5 títulos)

Sao José (3 títulos)

Ferroviaria (2 títulos)

Santos (2 títulos)

