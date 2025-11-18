EN VIVO Y GRATIS: El minuto a minuto de Colombia vs. Australia por fecha FIFA antes del Mundial 

Siga, póngase cómodo y disfrute de la cobertura en vivo y gratis de BOLAVIP del partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia como preparación para el Mundial 2026.

La Selección Colombia cierra la fecha FIFA de noviembre con el partido contra Australia luego de ganarle a Nueva Zelanda. Es el cuarto partido de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En los tres encuentros anteriores, la ‘Tricolor’ sumó dos victorias (México y Nueva Zelanda) y un empate (Canadá).

Bajo la dirección del árbitro norteamericano Tori Penso, Colombia saltará a la cancha del estadio Citi Field, de New York, con el objetivo de dejar una buena última imagen antes del sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. (hora colombiana).