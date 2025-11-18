Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

EN VIVO Y GRATIS: El minuto a minuto de Colombia vs. Australia por fecha FIFA antes del Mundial 

Siga en vivo y gratis el minuto a minuto del partido amistoso Colombia vs. Australia por fecha FIFA antes del Mundial 2026.

¡SE VIENE EL PARTIDO AMISTOSO COLOMBIA VS. AUSTRALIA POR FECHA FIFA ANTES DEL MUNDIAL!

Siga, póngase cómodo y disfrute de la cobertura en vivo y gratis de BOLAVIP del partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia como preparación para el Mundial 2026.

Publicidad

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
James Rodríguez y Milos Degenek son los capitanes de Colombia y Australia.
© Getty ImagesJames Rodríguez y Milos Degenek son los capitanes de Colombia y Australia.

La Selección Colombia cierra la fecha FIFA de noviembre con el partido contra Australia luego de ganarle a Nueva Zelanda. Es el cuarto partido de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En los tres encuentros anteriores, la ‘Tricolor’ sumó dos victorias (México y Nueva Zelanda) y un empate (Canadá).

Bajo la dirección del árbitro norteamericano Tori Penso, Colombia saltará a la cancha del estadio Citi Field, de New York, con el objetivo de dejar una buena última imagen antes del sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. (hora colombiana).

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
¿Por culpa de Beccacece? Esta selección europea ignoró a Ecuador para jugar contra Colombia
Fútbol de Ecuador

¿Por culpa de Beccacece? Esta selección europea ignoró a Ecuador para jugar contra Colombia

Mientras Ecuador está 23 este es el puesto de Nueva Zelanda en el ranking FIFA
Fútbol de Ecuador

Mientras Ecuador está 23 este es el puesto de Nueva Zelanda en el ranking FIFA

El DT de Croacia hizo un pedido tras saber que jugaría vs. Colombia
Fútbol de Colombia

El DT de Croacia hizo un pedido tras saber que jugaría vs. Colombia

EN VIVO Y GRATIS: Ecuador vs Nueva Zelanda por amistoso internacional
Fútbol de Ecuador

EN VIVO Y GRATIS: Ecuador vs Nueva Zelanda por amistoso internacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo