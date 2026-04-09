Conmoción en Colombia por la confesión de la mamá del hincha del Junior asesinado: “Me lo mataron como un animal”

El fútbol colombiano vuelve a estar de luto por un nuevo hecho de violencia. En esta ocasión, la víctima fue un hincha del Junior de Barranquilla y su mamá hizo una confesión que conmocionó a toda Colombia: “Me lo mataron como un animal”.

Luego del empate del Junior 1-1 con Palmeiras por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, se presentó una pelea entre hinchas del equipo ‘Tiburón’ y supuestos aficionados del Real Cartagena. Ahí se dio el trágico fallecimiendo de Gabriel Acosta.

A la salida del estadio Olímpico Jaime Morón, más específicamente en la avenida ‘El Consulado’, Acosta estaba tirado en un anden cuando llegó un supuesto simpatizante del Real Cartagena y le propinó 15 puñaladas mientras llegaba otra persona que también lo agredió. El desenlace fue fatídico.

La confesión de la mamá del hincha del Junior asesinado: “Me lo mataron como un animal”

La madre de Gabriel Acosta habló de la muerte de su hijo. (Foto: X / @GolCaracol e Instagram / @lbk.oficial)

“Que paguen esos criminales porque mi hijo no era malo porque si ustedes se pueden dar cuenta en las redes sociales mi hijo lo amaba mucho (al Junior). Con solo ser hincha del Junior solo por eso se ensañaron con él y eso no se hace. Él no era un perro para que lo hayan matado de esa manera. Él no tenía porque morir de esa manera, me lo mataron como un animal”, le dijo Mariela Navas a la periodista Tatiana Rodríguez, de ‘Caracol Televisión’.

El firme pedido que de la hermana del hincha del Junior que asesinaron en Cartagena

“Queremos pedir a las autoridades que se haga justicia, no queremos que la muerte de mi hermano quede impune porque mi hermano era un pelado de bien, un pelado estudiado que no estaba metido en ningún problema. Simplemente era hincha de una barra del Junior y eso no juzga a nadie par haber hecho lo que hicieron de la manera tan criminal que mataron a mi hermano”, le dijo Yeris Acosta, hermana de Gabriel, a ‘Noticias Caracol’.

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