Imágenes sensibles: La prueba que señala a los culpables del fallecimiento de un hincha del Junior

Una vez más, la violencia en Colombia empañó lo que fue un gran partido de fútbol. Junior de Barranquilla se estrenó en la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras, sacó un gran empate, pero el resultdo pasó a segundo plano luego de conocerse las imágenes sensibles de la pelea que terminó con la muerte de un hincha del equipo ‘Tiburón’.

Junior dejó de jugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, desde el 24 de marzo de 2026 porque este recinto deportivo está en obras y adecuaciones por remodelación. Por ese motivo, el partido ante Palmeiras por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores se jugó en Cartagena.

Con un gol de penal de Teófilo Gutiérrez y una anotación de Ramón Sosa, Junior de Barrranquilla y Palmeiras empataron 1-1 el 8 de abril. Los hinchas empezaban a salir del estadio Estadio Olímpico Jaime Morón León con cierta conformidad porque se le empató al actual subcampeón de la Copa Libertadores, pero a las afueras del estadio sucedió una tragedia.

La prueba que señala a los culpables del fallecimiento de un hincha del Junior

Gabriel Acosta fue el hincha de Junior que falleció. (Foto: X / @futbol_caribe)

El usuario de X ‘Fútbol Caribe Colombia’ publicó las imágenes sensibles en donde se ve que Gabriel Acosta esta caído en un anden y llega un aparante simpatizante del Real Cartegana y le propina varias puñaladas sin contemplación alguna. Unas horas después, se terminó confirmando la muerte del hincha del Junior.

🚨🚨🚨Noche De Terror en Cartagena, después de Finalizar el partido entre Junior 1 – 1 Palmeiras. Se presentaron Enfrentamientos entre Hinchas de Junior e Hinchas del Real Cartagena alrededor del ESTADIO. Posiblemente habría una persona Fallecida…En imagen el primer Comentario pic.twitter.com/YML7pK4hY7 — Fútbol Caribe Colombia (@futbol_caribe) April 9, 2026

Publicidad

El comunicado que confirmó el fallecimiento del hincha del Junior tras el partido vs. Palmeiras

“Por medio de este comunicado, queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a nuestra filial de Cartagena, Regimen Cartagena, y a la familia de nuestro hermano Gabriel Acosta, líder, referente y guerrero de esta organización popular y futbolera. Su nombre queda marcado para siempre en nuestra historia (…) En Cartagena falló todo: la logística, la organización y el operativo policial. En la reunión de comisión se habían definido rutas claras para el ingreso y salida de los buses de la hinchada de Junior, pero a última hora cambiaron todo. El comandante de la Policía desvió las rutas de la Vía al Mar hacia la Cordialidad, metiendo a nuestra gente por zonas donde sabían lo que podía pasar. Y no fue coincidencia. El 25 de marzo, después de la reunión de comisión local para la seguridad y convivencia en el futbol de la ciudad de Cartagena, el carro donde se movilizaba Gabriel junto a integrantes de la filial fue emboscado por motocicletas causándole daños materiales y luego después empezaron a circular amenazas en redes sociales en contra de Gabriel“, fue parte del comunicado de la barra ‘Los Kuervos’.

Encuesta¿En dónde se jugó el partido Junior vs. Palmeiras? ¿En dónde se jugó el partido Junior vs. Palmeiras? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave