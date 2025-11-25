Conmoción en Colombia y Argentina por la confesión del jugador que Falcao casi retira: “Hice una estupidez”

Fueron dos de esas acciones que, seguramente, aparecen en el resumen de las patadas más duras de la historia del fútbol ¡Y no es por exagerar! Un nuevo capítulo se conoció de lo sucedido entre Radamel Falcao García y Sebastián ‘El Gallego’ Méndez con la dura confesión del exjugador argentino.

¡A los antecedentes! Todo empezó el 8 de mayo de 2008. Durante el partido de vuelta entre River Plate y San Lorenzo por los octavos de final de la Copa Libertadores, Falcao García tuvo una entrada tan fuerte sobre Méndez que casi lo retira del fútbol profesional.

“Me fracturó. Me fracturó el platillo tibial. Tenía la pierna caliente, cuando llegue al vestuario me sacaron tres jeringas de sangre y pensé que me retiraba. Pensé que no jugaba más”, le empezó confesando ‘El Gallego’ Méndez a la sección ‘Shorts’ del noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, sobre la patada que le dio el jugador colombiano.

Sebastián Méndez quedó con la sangre en el ojo y el 31 de agosto de 2008 tomó una decisión que le hizo hacer una dura confesión. En el partido entre River Plate y San Lorenzo por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2008-09, el exdefensor le dio planchazo en el aire a la espalda de Falcao. ‘El Gallego’ fue expulsado y la AFA lo sancionó con tres fechas de suspensión.

La confesión de Méndez sobre Falcao que sorprendió a todos: “Hice una estupidez”

Falcao y Méndez tuvieron un duelo picante. (Foto: Getty Images)

“Tuve tres jugadas me acuerdo en el partido para ir a lastimarlo. Si él recibía, le podía pegar en el gemelo y se me salió la cadena en el último momento. Es una locura, me parece una estupidez ahora que lo veo. Hice una estupidez, lo podía haber lastimado también. Si lo agarraba mejor, lo lastimaba feo y me hubiese arrepentido muchísimo”, confesó Sebastián ‘El Gallego’ Méndez sobre lo sucedido con Radamel Falcao.

Publicidad

Publicidad

ver también Millonarios le responde a James Rodríguez por pedir 7 millones de dólares para volver al fútbol colombiano

El mensaje que Sebastián Méndez le envió a Falcao después de que casi lo retirara

Lejos de tener algún tipo de rencor, ‘El Gallego’ Méndez dio una lección de vida enviándole el siguiente mensaje a Falcao a pesar de que casi lo retira: “Piensa en todas las cosas que le habrán pasado a él y todas las que me pasaron a mí y todas las que nos pasaron. Le mandamos un abrazo, por supuesto que le mandamos un abrazo con gusto. Por supuesto que sí, ya pasó mucho tiempo”.

Encuesta¿Cuántas fechas de suspensión le dieron a Méndez por la patada a Falcao? ¿Cuántas fechas de suspensión le dieron a Méndez por la patada a Falcao? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

Sebastián Méndez confesó a ESPN que se salió la cadena al buscar lastimar a Falcao.

confesó a que se salió la cadena al buscar lastimar a Falcao. Méndez dijo que su acción de venganza fue una “estupidez” y que pudo haber lastimado “feo” a Falcao.

y que pudo haber lastimado a Falcao. El exjugador argentino le mandó un “abrazo” a Falcao a pesar de la dura historia entre ambos.

Publicidad