Millonarios termina la novela de Neyser Villarreal con este frío y duro comunicado

Neyser Villarreal protagonizó una “novela” insólita después de su gran sudamericano y regreso a Millonarios. El delantero colombiano ya tenía un acuerdo con Cruzeiro y ahora finalmente se anunció su salida con un duro comunicado.

De manera oficial, Millonarios comunicó en redes sociales que Neyser Villarreal no sigue en el club, pero lo hizo con un comunicado en redes sociales. El canterano se marcha no en los mejores términos y esto finalmente se notó en la postura del club.

“Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal”, comunicó el club en X. No existió video o despedida emotiva como se suele hacer. Asimismo, los hinchas respondieron con todo tipo de comentarios en redes sociales.

Algunos pedían que se lleve el caso a lo legal, mientras que otros creen que fue el mejor camino para terminar esta novela que ya empezaba a ser muy “insoportable” para los aficionados. Ahora Villarreal seguirá su carrera en Brasil en la temporada 2026.

Neyser Villarreal había regresado a Colombia, tras ser una de las grandes estrellas de Colombia en el Mundial Sub-20. Sin embargo, el joven jugador no pudo sumar minutos con Millonarios en primera tras su retorno y ahora todo se ha cerrado de esta manera.

Los números de Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20

En el Mundial Sub-20 con la camiseta de Colombia, Neyser Villarreal llegó a jugar con Colombia 5 partidos, sumando 5 goles. El jugador fue el goleador del equipo “cafetero” y una de las grandes estrellas pretendidas por grandes equipos como Liverpool y FC Barcelona.

