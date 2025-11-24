Es tendencia:
logotipo del encabezado
Millonarios

Millonarios termina la novela de Neyser Villarreal con este frío y duro comunicado

El contundente comunicado de Millonarios sobre la salida de Neyser Villarreal.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El comunicado de Millonarios sobre Neyser Villarreal
© @FCFSeleccionCol/ Edit BVEl comunicado de Millonarios sobre Neyser Villarreal

Neyser Villarreal protagonizó una “novela” insólita después de su gran sudamericano y regreso a Millonarios. El delantero colombiano ya tenía un acuerdo con Cruzeiro y ahora finalmente se anunció su salida con un duro comunicado.

De manera oficial, Millonarios comunicó en redes sociales que Neyser Villarreal no sigue en el club, pero lo hizo con un comunicado en redes sociales. El canterano se marcha no en los mejores términos y esto finalmente se notó en la postura del club.

Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal”, comunicó el club en X. No existió video o despedida emotiva como se suele hacer. Asimismo, los hinchas respondieron con todo tipo de comentarios en redes sociales.

Algunos pedían que se lleve el caso a lo legal, mientras que otros creen que fue el mejor camino para terminar esta novela que ya empezaba a ser muy “insoportable” para los aficionados. Ahora Villarreal seguirá su carrera en Brasil en la temporada 2026.

Neyser Villarreal había regresado a Colombia, tras ser una de las grandes estrellas de Colombia en el Mundial Sub-20. Sin embargo, el joven jugador no pudo sumar minutos con Millonarios en primera tras su retorno y ahora todo se ha cerrado de esta manera.

Publicidad

Los números de Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20

La Selección de Colombia ya estaría clasificando al Mundial 2030 por este motivo

ver también

La Selección de Colombia ya estaría clasificando al Mundial 2030 por este motivo

En el Mundial Sub-20 con la camiseta de Colombia, Neyser Villarreal llegó a jugar con Colombia 5 partidos, sumando 5 goles. El jugador fue el goleador del equipo “cafetero” y una de las grandes estrellas pretendidas por grandes equipos como Liverpool y FC Barcelona.

Encuesta

¿Hizo bien Millonarios en desvincular a Ney?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Millonarios FC informó oficialmente la desvinculación “anticipada” del jugador Néiser Villarreal.
  • El delantero Néiser Villarreal se marchará para continuar su carrera en Brasil en la temporada 2026.
  • Néiser Villarreal fue el goleador de la Selección Colombia con 5 goles en 5 partidos del Mundial Sub-20.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Neiser Villarreal podría irse al FC Barcelona y revelan la cifra que recibiría Millonarios
Fútbol de Colombia

Neiser Villarreal podría irse al FC Barcelona y revelan la cifra que recibiría Millonarios

El enganche mágico que quiere, necesita, y busca Alianza Lima para el próximo año
Fútbol de Perú

El enganche mágico que quiere, necesita, y busca Alianza Lima para el próximo año

Uno de los capitanes se marcha de Alianza Lima y no dejaría casi nada de dinero
Fútbol de Perú

Uno de los capitanes se marcha de Alianza Lima y no dejaría casi nada de dinero

La figura de la LigaPro que sería el primer "fichaje" de Rescalvo en Barcelona SC para 2026
Fútbol de Ecuador

La figura de la LigaPro que sería el primer "fichaje" de Rescalvo en Barcelona SC para 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo