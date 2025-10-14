Dos palabras: La reacción de Luis Díaz cuando Lorenzo lo sacó tras fallar un gol contra Canadá

Iba a ser la forma perfecta de cerrar una nueva actuación con la Selección Colombia, pero… Luis Díaz estuvo cerca, muy cerca de marcar el gol de la victoria contra Canadá, pero el terreno de juego le jugó una mala pasada. Acto seguido, el entrenador Néstor Lorenzo lo sacó del partido.

¿Cómo reaccionó ‘Lucho’ Díaz? Los jugadores de Canadá saltaron a la cancha del estadio Red Bull Arena como si se estuvieran jugando la mismísima final del Mundial 2026. Hicieron un partido cerrado, de muchos duelos y solo una genialidad como la que tuvo el extremo pudo abrir el marcador.

Transcurría el minuto 11 del segundo tiempo cuando Juanfer Quintero recuperó el balón y empezó un ataque de la Selección Colombia. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández hizo una doble pared con Díaz para que el ‘7’ de la ‘Tricolor’ quedara solo frente al arquero Dayne St. Clair. ¿Gol?

Así reaccionó Díaz cuando Lorenzo lo sacó tras fallar un gol contra Canadá

El gol que falló Luis Díaz en Colombia vs. Canadá. (Foto: captura de pantalla)

Cuando Luis Díaz iba a patear todo parece indicar que se le trabó el pie con el terreno de juego y su disparo terminó saliendo desviado. Acto seguido, Néstor Lorenzo decidió sacar a ‘Lucho’ por Yáser Asprilla y las cámaras de la transmisión lo enfocaron de inmediato. “No, maric…”, dijo el extremo de Bayern Múnich lamentados por salir justo después de fallar esa opción tan clara de gol.

Reacción de Luis Díaz al salir en Colombia vs. Canadá. (Foto: captura de pantalla)

Video: La oportunidad clara de gol que falló Luis Díaz en Colombia vs. Canadá

Mientras Díaz llegaba al banco de suplentes y saludaba a Lorenzo sin ningún tipo de enojo porque lo sacó tras fallar un gol claro, la oportunidad que erró ‘Lucho’ Díaz en el empate 0-0 entre la Selección Colombia y Canadá empezó a ganar miles y miles de reproducciones en X. ¡Video!

