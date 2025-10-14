Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

Dos palabras: La reacción de Luis Díaz cuando Lorenzo lo sacó tras fallar un gol contra Canadá

El gesto de Luis Díaz al salir del campo tras fallar un gol contra Canadá lo dijo todo. ¿Se equivocó Néstor Lorenzo?

Por Julio Montenegro

Luis Díaz Néstor Lorenzo estarán en el Mundial 2026 con Colombia.
© Getty ImagesLuis Díaz Néstor Lorenzo estarán en el Mundial 2026 con Colombia.

Iba a ser la forma perfecta de cerrar una nueva actuación con la Selección Colombia, pero… Luis Díaz estuvo cerca, muy cerca de marcar el gol de la victoria contra Canadá, pero el terreno de juego le jugó una mala pasada. Acto seguido, el entrenador Néstor Lorenzo lo sacó del partido.

¿Cómo reaccionó ‘Lucho’ Díaz? Los jugadores de Canadá saltaron a la cancha del estadio Red Bull Arena como si se estuvieran jugando la mismísima final del Mundial 2026. Hicieron un partido cerrado, de muchos duelos y solo una genialidad como la que tuvo el extremo pudo abrir el marcador.

Transcurría el minuto 11 del segundo tiempo cuando Juanfer Quintero recuperó el balón y empezó un ataque de la Selección Colombia. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández hizo una doble pared con Díaz para que el ‘7’ de la ‘Tricolor’ quedara solo frente al arquero Dayne St. Clair. ¿Gol?

Así reaccionó Díaz cuando Lorenzo lo sacó tras fallar un gol contra Canadá

El gol que falló Luis Díaz en Colombia vs. Canadá. (Foto: captura de pantalla)

El gol que falló Luis Díaz en Colombia vs. Canadá. (Foto: captura de pantalla)

Cuando Luis Díaz iba a patear todo parece indicar que se le trabó el pie con el terreno de juego y su disparo terminó saliendo desviado. Acto seguido, Néstor Lorenzo decidió sacar a ‘Lucho’ por Yáser Asprilla y las cámaras de la transmisión lo enfocaron de inmediato. “No, maric…”, dijo el extremo de Bayern Múnich lamentados por salir justo después de fallar esa opción tan clara de gol.

Reacción de Luis Díaz al salir en Colombia vs. Canadá. (Foto: captura de pantalla)

Reacción de Luis Díaz al salir en Colombia vs. Canadá. (Foto: captura de pantalla)

Publicidad
Llegó a más de 772 mil vistas: La jugada de James y Luis Díaz ante México que le da la vuelta al mundo

ver también

Llegó a más de 772 mil vistas: La jugada de James y Luis Díaz ante México que le da la vuelta al mundo

Video: La oportunidad clara de gol que falló Luis Díaz en Colombia vs. Canadá

Mientras Díaz llegaba al banco de suplentes y saludaba a Lorenzo sin ningún tipo de enojo porque lo sacó tras fallar un gol claro, la oportunidad que erró ‘Lucho’ Díaz en el empate 0-0 entre la Selección Colombia y Canadá empezó a ganar miles y miles de reproducciones en X. ¡Video!

Tweet placeholder

Encuesta

¿Quién entró por Luis Díaz en Colombia vs. Canadá?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El golpe que recibió Colombia antes de la semifinal vs. Argentina
Fútbol de Colombia

El golpe que recibió Colombia antes de la semifinal vs. Argentina

La fortuna que se juega Colombia si gana el Mundial sub 20
Fútbol de Colombia

La fortuna que se juega Colombia si gana el Mundial sub 20

Bayern, ‘lleno de alegría’ por el presente de James y Luis Díaz
Bundesliga

Bayern, ‘lleno de alegría’ por el presente de James y Luis Díaz

Católica eliminó a IDV y ahora Emelec solo jugará Copa Libertadores en 2026 con estos resultados
Fútbol de Ecuador

Católica eliminó a IDV y ahora Emelec solo jugará Copa Libertadores en 2026 con estos resultados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo