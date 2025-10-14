La fortuna que ganaría Colombia si queda campeón del Mundial sub 20

La Selección Colombia se metió en las semifinales del Mundial sub 20, ahora enfrentará a Argentina por un lugar en la final. Además de la gloria, los juveniles se juegan una fortuna en premios económicos.

No hay datos oficiales de cuánto paga la FIFA a la selección campeona del torneo juvenil. Hay medios que hablan de un premio cercano al millón de dólares y otros de una suma de 700 mil dólares.

Además de lo que pague la FIFA, se conoce que la Federación Colombiana también da incentivos económicos. Para el sudamericano de la misma categoría a inicios de año prometieron mil millones de pesos colombianos, esto se traduce en 250 mil dólares.

En el mismo torneo, cada jugador, miembro del staff y cuerpo técnico recibió 4 millones de pesos, mil dólares, por clasificar al hexagonal. Se espera que el premio en esta ocasión sea mucho mayor.

ver también Neiser Villarreal podría irse al FC Barcelona y revelan la cifra que recibiría Millonarios

ver también Fue campeón de todo con el club y regresaría a Atlético Nacional para el 2026

Colombia llegó a semis tras vencer a España

ver también Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

ver también ¿Más caro que Luis Díaz? Daniel Muñoz la rompe en la Premier League y tiene nuevo valor de mercado

¿Quiénes juegan la otra semifinal del Mundial Sub-20?

En la jornada del miércoles 15 de octubre, a primer turno (3:00 P.M.) Marruecos y Francia jugarán la primera semifinal para saber quién será el primer finalista del Mundial Sub-20. Luego, a las 6:00 P.M. llega el picante duelo entre la Selección Colombia y Argentina.

Publicidad