Llegó a más de 772 mil vistas: La jugada de James y Luis Díaz ante México que le da la vuelta al mundo

Llegó la hora de una nueva función de James Rodríguez y Luis Díaz, así que pase, póngase cómodo y disfrute. Las estrellas de la Selección Colombia volvieron a brillar y, en esta ocasión, una jugada ante México le dio la vuelta al mundo con más de 772 mil vistas.

¡A los hechos! A pesar de ser un partido amistoso para prepararse en vísperas del Mundial 2026, Colombia jugó tan enchufada que solo necesitó de 17 minutos para encaminar la victoria por 4-0. Centro magistral de James y gol de Jhon Lucumí.

Luego, los capitanes de la Selección Colombia dieron el preámbulo perfecto a la jugada que se volvería viral con una asistencia de James Rodríguez a Luis Díaz. ‘Lucho’ picó el balón ante la salida del arquero Ángel Malagón y se creció tanto que estaba a punto de sorprender al mundo entero.

Video: La jugada de James y Díaz ante México que le da la vuelta al mundo

La jugada de James y Díaz ante México que se volvió viral. (Foto: captura de pantalla)

Transcurría el minuto 13 del segundo tiempo cuando James le tiró un pase de tres dedos a Díaz para que el extremo terminara haciendo otro pase sin mirar que, de no ser por el mal control de un compañero, iba a terminar en golazo. “No, ya paren, otra vez con Luis Díaz. Díaz viene y encara, se prepara Díaz, ya sin ver hizo la de ‘Magic‘ Johnson (exbasquetbolista), la de Ronaldinho. ¡Ya nos están viendo la cara!”, dijo un narrador mexicano ante la jugada de los cracs colombianos que llegó a más de 772 mil vistas en Instagram. ¡Video!

Las calificaciones de James Rodríguez y Luis Díaz en la goleada de Colombia a México

Mientras que el portal especializado ‘SofaScore’ le dio una calificación de 7.3 puntos a ‘Lucho’ Díaz por el gol que marcó en 66 minutos de juego contra México, James recibió 9.1 de calificación por, entre otros motivos deportivos, dos asistencias magistrales.

