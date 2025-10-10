“Dispuesto a jugar con Colombia”: El jugador que nadie tenía y se le ofreció a Lorenzo para el Mundial 

La preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 puso primera marcha para la Selección Colombia con los partidos amistosos contra México y Canadá, y una de las grandes sorpresas fue el jugador que nadie tenía y se le ofreció al entrenador Néstor Lorenzo para estar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

¡Oh, oh! Bajo la premisa que para dar un salto de calidad en el Mundial 2026 deberían ir jugadores que estén en los equipos élite de Europa, a Lorenzo se le presentó una oportunidad de oro con un defensor central del Arsenal que llegó a cambio de €15 millones de euros.

Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen es un defensor central de 21 años que se formó en la cantera de Valencia CF y ha hecho todo el proceso de categorías inferiores en la Selección de España. Incluso, jugó un partido con el combinado español en los Juegos Olímpicos París 2024.

Hasta el 10 de octubre de 2025, la narrativa instalada era que Cristhian Mosquera había decidido jugar para España a pesar de tener la nacionalidad colombiana. Sin embargo, estando en la concentración de la Selección España Sub-21 le preguntaron si tenía las puertas abiertas para jugar con la Selección Colombia o tiene decidido que va a jugar con España, aunque sigan sin llamarlo al combinado mayor. ¿Qué respondió?

El jugador que nadie tenía y se le ofreció a Lorenzo para ir al Mundial con Colombia

Cristhian Mosquera llegó al Arsenal por €15 millones de euros. (Foto: Getty Images)

“Bueno, como te acabó decir, al final me dedico a lo que depende de mí que es el día a día en mi club y hasta ahora muy contento y exigiendo a mí mismo para como te digo se abran grandes puertas”, dijo Mosquera para ofrecerse al entrenador Néstor Lorenzo en vísperas de jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Esta intención sería confirmada en 3, 2, 1…

Cristhian Mosquera cambió de parecer y dejaría a España por la Selección Colombia

Luego de escuchar las declaraciones de Cristhian Mosquera que causaron revuelo, el periodista Diego Rueda señaló en el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, que “lo he consultado hoy (10 de octubre) con los de la (emisora) ‘Cadena Ser’ y él tiene la puerta abierta. Dicen que el jugador está más dispuesto a jugar con Colombia por lo que acaba de decir el colega que en España está más difícil para jugar”.