Davinson Sánchez es una de las grandes estrellas del fútbol colombiano y el titular en el equipo nacional para el Mundial 2026. Ahora juega en el Galatasaray, pero después de la Copa del Mundo podría dar el gran salto a jugar en otra Liga muy importante como la italiana.

De acuerdo a la información de Sabah en Turquía, el Como 1907 ha puesto al colombiano como uno de sus objetivos para después del Mundial. La idea de contratar al defensor colombiano es apuntando directamente a la Champions League.

El Como hizo una gran temporada en la Serie A que le permitió meterse a la siguiente edición de la Champions League. Por lo cual, el gran club italiano ya ve en el mercado de fichajes a jugadores que puedan aportar con experiencia a un plantel relativamente joven.

Sánchez ya sabría del interés del Como, pero aún no da una respuesta. El central solo está concentrado en jugar en el Mundial 2026 y poder ayudar a su equipo a hacer una gran copa del mundo. El futuro se decidirá cuando termine este torneo para el jugador.

Davinson Sánchez es titular en Colombia. (Foto: GettyImages)

Se espera un mercado muy movido para los jugadores de la Selección Colombia después del Mundial 2026. Varios de los convocados interesan a diferentes equipos, y la Copa del Mundo podría ser esa vitrina que determine su fichaje por algún otro club.

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Los números de Davinson Sánchez en esta temporada

Davinson tiene contrato con Galatasaray hasta 2029. En la pasada temporada, jugó un total de 45 partidos entre todas las competencias y acabó sumando en cancha más de 3.000 minutos. Marcó 2 goles. Podría ser su gran regreso a una gran Liga, tras su paso por la Premier.

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