La viene rompiendo en su equipo y Néstor Lorenzo podría llevarlo de vuelta a la Selección Colombia.

La Selección Colombia no tuvo el mejor rendimiento en el mes de octubre, puesto que, le faltó esa creatividad y juego que antes le aportaban jugadores como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero. Por lo cual, ahora la gran novedad sería un regreso en esa posición.

El jugador que regresaría con Néstor Lorenzo

El DT de la Selección Colombia sigue a varios jugadores para la fecha FIFA de noviembre y uno que viene destacando es Jorge Carrascal. El volante colombiano está sacando su mejor nivel en Flamengo y eso evidentemente lo pone en el radar de ‘La Sele’.

Lorenzo lo llevó a Carrascal al Mundial, pero el volante no tuvo un solo minuto en esa Copa del Mundo y por eso surgieron varias dudas sobre su futuro. No obstante, en ese momento no venía tan bien en Flamengo como ahora, por lo cual, en noviembre se puede abrir una chance.

Carrascal simplesmente destruiu o Fluminense e devolveu a liderança do Brasileirão ao Flamengo! 🇦🇴🔥 pic.twitter.com/NOh5JkRAob — Universo do Mengo 🇦🇴 (@universodomengo) October 11, 2026

La Selección Colombia tiene ya dos amistosos pautados con la Selección de Chile y con esto se terminará sus partidos en la temporada 2026. Tras un Mundial de resultados mixtos, el DT y la Federación también ha comenzado un importante proceso de recambio.

Los números Jorge Carrascal post Mundial 2026

Después del Mundial 2026, Jorge Carrascal ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. Marcando 4 goles y dando 7 asistencias, es decir, ha estado participando en 11 goles de su equipo. Ahora mismo, es la brújula que guía a Flamengo.

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En síntesis: