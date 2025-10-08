El mensaje de Hernán Torres a David González luego de que Millos dejara a América cerca de la eliminación

Uno de los dos iba a quedar mal parado… Millonarios le ganó a América de Cali, lo dejó cerca de la eliminación de la Liga Colombiana II-2025 y, como si fuera poco, su entrenador Hernán Torres le envío un contundente mensaje a un viejo conocido de los hinchas azules como lo es David González.

González fue despedido de Millonarios luego de dejarlo último en la tabla de posiciones, y aunque parecía muy poco probable que volviera a dirigir en la Liga Colombiana II-2025, América le dio la confianza aunque tuviera que estar dirigiendo desde los palcos de los estadios.

Millonarios tuvo que sufrir para quedarse con la victoria y fue tras un error del arquero Joel Graterol y un penalti que marcó Leonardo Castro después de una mano de Daniel Bocanegra que logró quedarse con la victoria por 2-1. ¡Respiro de alivio para Hernán Torres!

Llegó la hora de la conferencia de prensa y a la hora de analizar el rendimiento de Millonarios, el entrenador Torres no solo instaló la polémica en todo el fútbol colombiano al decir que el equipo jugó bien en el primer tiempo contra América de Cali, también encendió el debate al enviarle un mensaje directo a David González por la condición en la que dejó al equipo ‘Embajador’.

Hernán Torres y un mensaje a David González tras la victoria de Millonarios a América

Torres y González dirigieron Millonarios en el mismo torneo. (Foto: Vizzor Image)

“El mensaje siempre ha sido el mismo desde que llegamos: conseguir tres puntos en cada partido que tengamos. Ya llevamos 17 puntos, el equipo tenía cuatro puntos, ya llevábamos 17, quedan 18 puntos por disputa. Es sumar y sumar. Pienso que en el primer tiempo Millonarios jugó bien, le faltó el gol, le faltó la puntada final, pero el equipo se paró bien, ordenó bien y tuvo la pelota. En el segundo tiempo no tuvimos tanto buen fútbol, llegó el gol muy rápido, y nuestro equipo demostró jerarquía y carácter. A veces los partidos hay que jugarlos con jerarquía y carácter y hoy (7 de octubre) era un partido que había que ganar sí o sí juegue mal o juegue bien, había que ganarlo y se consiguió la meta”, afirmó Hernán Torres en conferencia de prensa.

El próximo partido de Millonarios y América en la Liga Colombiana II-2025

Mientras que Millonarios buscará tres puntos contra Deportivo Pereira el miércoles 15 de octubre a las 6:20 P.M. para seguir acercándose a la posibilidad de entrar al grupo de los ocho equipos que jugarían los cuadrangulares, América de Cali pasó a estar obligado a ganarle a La Equidad el sábado 11 del mismo mes a las 7:30 P.M. sino quiere quedar eliminado en la Liga Colombiana II-2025.