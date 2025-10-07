La decisión de Bayern que afecta a Luis Díaz y le da la vuelta al mundo: “Sigue buscando recortar”

El mundo del fútbol no para de hablar del ataque de Bayern Múnich, no por nada son el único equipo de las ligas top de Europa que no ha perdido un solo punto. Sin embargo, se dio a conocer una decisión del equipo alemán que afecta a Luis Díaz: “Sigue buscando recortar…”.

‘Lucho’ Díaz ratificó que no necesitó un periodo de adaptación para marcar diferencia y con dos goles y una asistencia en la victoria de Bayern Múnich 0-3 contra Eintracht Frankfurt fue la gran figura del partido con una calificación de 9 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’.

Uno de los grandes responsables del buen rendimiento de Díaz en Bayern Múnich es Harry Kane. El delantero inglés se ha entendido a la perfección con el extremo colombiano y de los 21 goles que lleva en la temporada cuatro han sido por una asistencia de ‘Lucho’.

“‘Lucho’, solo han pasado unas semanas, pero siento que conectamos al instante. Me dio un par de asistencias hoy (22 de agosto) y remató muy bien su gol”, dijo Kane antes de ser el protagonista de la decisión de Bayern Múnich que afecta a Luis Díaz.

Bayern Múnich y una decisión con Harry Kane que afecta a Luis Díaz

En vísperas de que uno de los compañeros con los que más se entiende como lo es Harry Kane no se sienta cómodo y empieza afectar su rendimiento, a Díaz no le cae nada bien la noticia que dieron a conocer en el diario ‘Bild’: “Kane es actualmente el jugador con mayores ingresos del Bayern Múnich (unos 24 millones € anuales). Internamente, se decidió no ofrecerle un aumento salarial. El FCB sigue buscando recortar gastos; además, Kane tendrá 34 años cuando su contrato expire en 2027″.

El plan que tiene Bayern Múnich con el contrato de Harry Kane

A pesar de que la decisión de Bayern Múnich que afecta a Luis Díaz y compañía es recortar gastos, el equipo alemán tiene un plan para renovar el contrato de Kane que acaba el 31 de diciembre de 2027. “El contrato actual de Harry Kane incluye una cláusula de rescisión de €65 millones para el próximo verano. Sin embargo, esta cláusula debe activarse en enero (vence el 31 de enero). Además, el Tottenham tiene derecho a presentar una contraoferta (solo para ofertas de clubes de la Premier League). El plan del FC Bayern es dejar que expire la cláusula de rescisión y luego intensificar las negociaciones con Kane para un nuevo contrato. El club espera que el delantero no esté interesado en regresar a Inglaterra”, publicó ‘Bild’.

