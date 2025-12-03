Este sería el grupo de Colombia en el Mundial 2026 según simulador del sorteo

Los ojos del mundo estarán puestos este viernes 5 de diciembre en el sorteo de la FIFA para los grupos del Mundial 2026 y mientras tanto la Selección Colombia ya tiene un posible grupo para el certamen.

El simulador del sorteo del Mundial puso a Colombia en el grupo D, junto a Estados Unidos como cabeza de serie y a Dinamarca y Egipto como los equipos del bombo 3 y 4. Más de un hincha quisiera que este sea el grupo real.

Claro que resta conocer los resultados de los repechajes internacionales, por CONMEBOL queda Bolivia como representante mientras que en Europa podríamos ver potencias como Alemania entrando por esta vía.

La Selección de Colombia no logró los resultados suficientes para meterse al bombo 1 y ser cabeza de serie, aún así tendrá rivales accesibles desde el bombo 3 y 4.

Cada uno de los doce grupos estará integrado por un equipo de cada bombo. Los tres seleccionados anfitriones son los únicos que ya tienen un grupo asignado: México será cabeza de serie del A, Canadá lo hará en el B y Estados Unidos en el D. El resto de los seleccionados conocerá su destino a partir de un patrón automatizado que fue preestablecido por la organización.

Las restricciones de FIFA para el sorteo

FIFA dispuso una serie de restricciones para el sorteo con la finalidad de garantizar un equilibrio geográfico en cada uno de los 12 grupos. Salvo para el caso de los representantes de UEFA, un total de 16, ningún grupo podrá tener dos representantes de una misma confederación.

Otra restricción está destinada a dar mayor paridad al torneo y dispuso que las cuatro selecciones de mejor Ranking FIFA sean distribuidas de forma tal que no puedan cruzarse entre sí antes de las semifinales. Así las cosas, Argentina y España estarán en mitades opuestas del cuadro de playoffs si logran superar sus grupos y lo mismo sucederá con Francia e Inglaterra, tercero y cuarto respectivamente.

