El nuevo valor de mercado de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Flamengo ganó la Copa Libertadores y sin duda uno de sus jugadores más destacados fue Jorge Carrascal. El volante colombiano la rompió y ahora tiene nuevo valor de mercado.

Según el portal TransferMrket, Carrascal subió su cotización a los 10 millones de dólares, aunque claro esto difiere de la cantidad mínima que debería pagar cualquier club a Flamengo.

Flamengo pagó 14 millones de dólares al Zenit de Rusia para sacarlo de Europa, y tras su gran año no aceptarán menos de 20 para una posible salida. Interesados no le faltan al colombiano.

Los hinchas de River Plate de Argentina piden el regreso de Carrascal para el 2026, sin embargo la cifra lo imposibilitaría. Carrascal tiene contrato hasta 2029 con el gigante brasileño.

La carrera de Jorge Carrascal

El colombiano siempre fue dueño de una gran talento y eso lo llevó al fútbol europeo en sus inicios. Inclusive, en 2019 despertó el interés de River, que lo contrató como una promesa en aquel año. En su paso por Núñez nunca logró establecerse como titular e inclusive llegó a generar malestar entre los hinchas por algunas actitudes irresponsables.

A comienzos de 2022 se marchó al fútbol ruso, primero para jugar en CSKA Moscú y luego pasó a Dínamo Moscú y allí se destacó. A mediados de 2025 optó por regresar al fútbol sudamericano para jugar en Flamengo y la apuesta le salió más que bien ya que se consagró campeón de la Copa Libertadores y todavía sueña con ganar el Brasileirao.

Jorge Carrascal – Copa Libertadores

