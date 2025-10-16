Colombia quedó una vez más a las puertas de disputar una Final de la Copa del Mundo Sub 20. Tal como le había sucedido en la edición que se disputó en 2003 en Emiratos Árabes, cuando el elenco cafetero llegó hasta la Semifinal. Aquella vez cayó ante España 1 a 0 y en este caso, por el mismo resultado, fue superado por la Selección Argentina.

Al respecto, el que exhibió todo su pesar fue Carlos Valderrama. El Pibe, que se había mostrado entusiasmado con el andar del equipo que comanda César Torres tras vencer a España 3 a 2 en la instancia de los Cuartos de Final, no ocultó su desazón luego de la eliminación a manos del elenco que encabeza Diego Placente.

”No joda, hombre. Nunca nos va a tocar esa mondá. Estoy… Mejor dicho”, comentó en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales, a minutos de haber terminado el duelo que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, que se inclinó para el lado de la Albiceleste por el tanto del jugador del Inter Miami Mateo Silvetti.

Siempre con el mismo tono de lamento, Valderrama, leyenda de la Selección de Colombia con la que registró 11 goles y 41 asistencias en 111 partidos, añadió: ”Esa puta… Esa hijueputa primera vez, ¿cuándo va a ser, hermano? No jodas”.

Para cerrar, intentó enviar un mensaje para que todas las partes del conjunto nacional se levante y sigan intentando el título: ”¿Qué le vamos a hacer? Yo no sé a qué grupo le va a tocar esa vaina. Pero bueno, en las buenas y en las malas aquí estoy. Hay que seguir, hermano. Hay que seguir. Vamos para adelante que ya nos va a tocar. Nos va a tocar la primera. Siempre hay una primera vez. Y nos va a tocar porque esta selección juega bien bacano. Para adelante”.

Colombia ahora buscará el tercer puesto en el Mundial Sub 20

La Selección de Colombia, tras caer con Argentina en la Semifinal, buscará la Medalla de Bronce de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Se enfrentará a Francia -que perdió con Marruecos por penales- en el Estadio Nacional de la ciudad de Santiago este sábado 18 de octubre.

Por cierto, la Final del certamen se disputará el domingo desde las 20 horas en el mismo escenario.

