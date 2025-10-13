Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

Neyser Villarreal manda mensaje a Argentina tras ser sancionado por FIFA para la semifinal del Mundial Sub-20

Pese a perderse la semifinal, Neyser Villarreal envió un mensaje que encendió la previa del duelo entre Colombia y Argentina.

Por Julio Montenegro

Neyser Villarreal lleva cinco goles en el Mundial Sub-20.
© X / @fifaworldcup_es y archivo particularNeyser Villarreal lleva cinco goles en el Mundial Sub-20.

Esta semifinal no será igual. En el calendario del Mundial Sub-20 se viene un partidazo entre la Selección Colombia y Argentina, pero el gran ausente será Neyser Villarreal. Uno de los goleadores de la Copa del Mundo fue sancionado por la FIFA y no dudó en enviarle un mensaje a la ‘Albiceleste’.

Luego de una fase grupos en la que no anotó goles y por momentos se veía impotente, Villarreal se destapó con dos anotaciones contra Sudáfrica en los octavos de final. Llegó España en cuartos de final y el delantero sería la gran figura para que Colombia clasifique por segunda vez en su historia a una semifinal de un Mundial con una selección masculina.

A pesar de que Neyser Villarreal marcó tres goles contra España y tenía dibujada una sonrisa de oreja a oreja, recibió tarjeta amarilla al minuto 30 del segundo tiempo y fue sancionado por la FIFA al acumular dos amonestaciones en el Mundial Sub-20. ¡No juega la semifinal Colombia vs. Argentina!

El mensaje de Villarreal a Argentina tras ser sancionado por FIFA

Neyser Villarreal lleva 5 goles en el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal lleva 5 goles en el Mundial Sub-20. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Lejos de lamentarse porque lo sancionaron para la semifinal del Mundial Sub-20, Villarreal le envió un mensaje a Argentina advirtiendo lo que pasará en la Selección Colombia sin él en cancha: “Tenemos jugadores que lo pueden hacer mejor que yo o igual que yo”.

Celebra Colombia: figura de Argentina y de la Copa Libertadores fue sancionada por la FIFA y se baja de la semifinal del Mundial Sub 20

ver también

Celebra Colombia: figura de Argentina y de la Copa Libertadores fue sancionada por la FIFA y se baja de la semifinal del Mundial Sub 20

Este sería el reemplazo de Neyser Villarreal en Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20

Publicidad

Si se trata de reemplazar a Neyser Villarreal con un jugador que tenga características innatas como delantero ‘9’, el reemplazo en la semifinal contra Argentina del miércoles 15 de octubre a las 6:00 P.M sería Emilio Aristizábal. La otra opción es que Jhon Rentería sea titular como extremo y en la posición de centrodelantero juegue Óscar Perea.

Encuesta

¿Por qué sancionaron a Neyser Villarreal para la semifinal contra Argentina?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos
Fútbol de Ecuador

¡Toda culpa de Beccacece! Este sería el ranking FIFA de Ecuador tras empatar con Estados Unidos

Todos estos equipos de la LigaPro están sancionados por la FIFA
Fútbol de Ecuador

Todos estos equipos de la LigaPro están sancionados por la FIFA

Por qué se entrega el Balón de Oro y qué lo diferencia del FIFA The Best
Futbol

Por qué se entrega el Balón de Oro y qué lo diferencia del FIFA The Best

Rabanal disparó contra Barcelona SC y ahora el 'Ídolo' pidió esta sanción para el DT de IDV
Fútbol de Ecuador

Rabanal disparó contra Barcelona SC y ahora el 'Ídolo' pidió esta sanción para el DT de IDV

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo