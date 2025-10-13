Neyser Villarreal manda mensaje a Argentina tras ser sancionado por FIFA para la semifinal del Mundial Sub-20

Esta semifinal no será igual. En el calendario del Mundial Sub-20 se viene un partidazo entre la Selección Colombia y Argentina, pero el gran ausente será Neyser Villarreal. Uno de los goleadores de la Copa del Mundo fue sancionado por la FIFA y no dudó en enviarle un mensaje a la ‘Albiceleste’.

Luego de una fase grupos en la que no anotó goles y por momentos se veía impotente, Villarreal se destapó con dos anotaciones contra Sudáfrica en los octavos de final. Llegó España en cuartos de final y el delantero sería la gran figura para que Colombia clasifique por segunda vez en su historia a una semifinal de un Mundial con una selección masculina.

A pesar de que Neyser Villarreal marcó tres goles contra España y tenía dibujada una sonrisa de oreja a oreja, recibió tarjeta amarilla al minuto 30 del segundo tiempo y fue sancionado por la FIFA al acumular dos amonestaciones en el Mundial Sub-20. ¡No juega la semifinal Colombia vs. Argentina!

El mensaje de Villarreal a Argentina tras ser sancionado por FIFA

Neyser Villarreal lleva 5 goles en el Mundial Sub-20. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Lejos de lamentarse porque lo sancionaron para la semifinal del Mundial Sub-20, Villarreal le envió un mensaje a Argentina advirtiendo lo que pasará en la Selección Colombia sin él en cancha: “Tenemos jugadores que lo pueden hacer mejor que yo o igual que yo”.

ver también Celebra Colombia: figura de Argentina y de la Copa Libertadores fue sancionada por la FIFA y se baja de la semifinal del Mundial Sub 20

Este sería el reemplazo de Neyser Villarreal en Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20

Publicidad

Publicidad

Si se trata de reemplazar a Neyser Villarreal con un jugador que tenga características innatas como delantero ‘9’, el reemplazo en la semifinal contra Argentina del miércoles 15 de octubre a las 6:00 P.M sería Emilio Aristizábal. La otra opción es que Jhon Rentería sea titular como extremo y en la posición de centrodelantero juegue Óscar Perea.