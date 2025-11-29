Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS: Bayern Múnich con Luis Díaz ante St. Pauli por la fecha 12 de la Bundesliga

Luis Días regresa a la cancha con Bayern Múnich para un partido clave de la Bundesliga.

Por Jose Cedeño Mendoza

El minuto a minuto del Bayern vs St. Pauli
© GettyImages/ Edit BVEl minuto a minuto del Bayern vs St. Pauli

Este sábado 29 de noviembre de 2025 se dará un gran partido por la fecha 12 de la Bundesliga entre Bayern Múnich y St. Pauli. El equipo de Kompany viene de sufrir su primera derrota de la temporada ante Arsenal, pero ahora recupera a Luis Díaz para el 11 titular.

EL ONCE DEL ST. PAULI

St. Pauli busca el milagro con estos nombres: Vasij, Wahl, Smith, Mets, Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Ritzka, Hountondji y Lage. 

¿Luis Díaz candidato al Balón de Oro?

El extremo colombiano se ha ganado un lugar en la mesa de debate sobre el próximo Balón de Oro, tras su gran arranque en Alemania. Donde lleva 11 goles en 18 partidos. 

Luis Díaz titular

El Bayern Múnich confirma que Luis Díaz vuelve al once titular para este partido. El extremo colombiano sale de arranque en el equipo de Kompany. 

BAYERN PUEDE SACAR MÁS VENTAJA

El Bayern Múnich puede alejarse totalmente en la Bundesliga, si saca los 3 puntos, tras el empate del Red Bull Leipzig.

¡VUELVE LUCHO!

El jugador colombiano fue baja entre semana por la Champions League, y ahora regresa para jugar en la Bundesliga.

¡BAYERN MÚNICH VS ST. PAULI EN VIVO!

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto entre Bayern Múnich y St. Pauli por una nueva fecha de la Bundesliga.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
