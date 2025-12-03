Escándalo en Brasil por supuesta polémica fiesta de Jorge Carrascal

Los festejos del Flamengo por ganar la Copa Libertadores están en la mira en Brasil, al menos por una presunta fiesta que armó el volante colombiano Jorge Carrascal y que ha generado un escándalo en la prensa de dicho país.

Según medios como Daily do Garotinho y El Canciller.com, Jorge Carrascal armó una fiesta hasta altas horas de la noche, y en la misma habrían sido invitadas modelos, influencers y más.

La polémica que estos medios señalan, algunos de tintes sensacionalistas, es que varios jugadores del Flamengo asistieron y se involucraron con modelos que no eran sus novias/esposas.

El evento duró hasta altas horas de la madrugada y también tuvieron como protagonistas a otros futbolistas como Erick Pulgar, chileno que habría sido coorganizador de la fiesta.

Danilo, Leo Pereira, Carrascal, Pulgar y Samuel Lino habrían sido algunos de los jugadores que asistieron a la fiesta. Flamengo conquistó la Copa Libertadores tras ganar 1-0 a Palmeiras.

La carrera de Jorge Carrascal

El colombiano siempre fue dueño de una gran talento y eso lo llevó al fútbol europeo en sus inicios. Inclusive, en 2019 despertó el interés de River, que lo contrató como una promesa en aquel año. En su paso por Núñez nunca logró establecerse como titular e inclusive llegó a generar malestar entre los hinchas por algunas actitudes irresponsables.

A comienzos de 2022 se marchó al fútbol ruso, primero para jugar en CSKA Moscú y luego pasó a Dínamo Moscú y allí se destacó. A mediados de 2025 optó por regresar al fútbol sudamericano para jugar en Flamengo y la apuesta le salió más que bien ya que se consagró campeón de la Copa Libertadores y todavía sueña con ganar el Brasileirao.

Jorge Carrascal – Erick Pulgar

