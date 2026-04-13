Millonarios no viene en su mejor momento y el equipo colombiano no ha levantado cabeza pese a imponerse a Atlético Nacional, en encuentros directos. Por lo cual, ahora confirman que Bustos ya tendría definidas dos salidas del club para mitad de año.

De acuerdo a la información de Revista Semana, los dos arqueros de Millonarios tendrían las horas contadas. Los sacrificados del entrenador serían Diego Novoa y Guillermo de Amores. Ambos arqueros buscarían nuevo equipo para el siguiente curso.

Bustos entiende que necesita otro tipo de arquero para el segundo semestre y es por eso que el entrenador les bajaría el pulgar a estos dos porteros. Además, también se analiza lo que pase con otros jugadores en diferentes zonas del campo.

Millonarios buscará mejorar su plantilla para el segundo semestre seguir compitiendo a nivel local y también armar un equipo con el que pueda avanzar en Copa Sudamericana, donde ya empezó perdiendo en el debut. El ‘Embajador’ busca ganar un título en este 2026.

Además, Fabián Bustos tampoco pudo armar “su equipo” en este 2026. Puesto que, el entrenador llegó ya cuando la plantilla estaba armada y por eso le toca esperar hasta mitad de temporada. Podrá hacer unos pequeños retoques en diferentes zonas del campo.

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Diego Novoa fue suspendido en Colombia

Diego Novoa también fue suspendido por la Dimayor en esta jornada. El portero tendrá que estar 6 partidos fuera tras un altercado contra Jacabo Pimentel. De ahí que, la actualidad del arco del equipo azul quede hipotecada y ya se busque nuevos jugadores.

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