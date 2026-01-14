Es tendencia:
¿Qué canal pasa el partido de Boca Juniors vs Millonarios por la Copa Miguel Russo?

Los canales para ver el partidazo entre Boca Juniors y Millonarios.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los canales para ver Boca vs Millonarios
© GettyImages/ Edit BVLos canales para ver Boca vs Millonarios

Este miércoles 14 de enero de 2026 se enfrentan por la Copa Miguel Russo, Boca Juniors contra Millonarios. Este partido que forma parte de la pretemporada de ambos clubes también se realiza en honor al mítico entrenador argentino fallecido a finales de 2025.

¿Qué canal pasa el partido de Boca Juniors vs Millonarios en Colombia?

Estos son los canales para ver el encuentro entre Boca Juniors vs Millonarios:

Argentina: ESPN

Colombia: Disney+ Premium

Resto de Sudamérica: Disney+ Premium

México: ESPN y Disney+ Premium

El pasado domingo, Millonarios ya estuvo jugando un partido amistoso donde se enfrentó a River Plate, histórico rival de Boca. La victoria fue para el equipo argentino que se llevó el encuentro con un marcador de 1 a 0.

En este partido se espera un homenaje previo para Miguel Russo, que supo ser campeón con los dos clubes en los últimos años de su carrera. La Bombonera nuevamente le rendirá tributo al que fue uno de los entrenadores más importantes de su historia.

¿A qué hora comienza el partido entre Boca Juniors vs Millonarios?

El partido entre Boca Juniors vs Millonarios comenzará desde las 17H00 (CO) y 19H00 (ARG). Será el último partido para “Los Embajadores” antes del comienzo del campeonato colombiano. Aún no se espera que Radamel Falcao pueda sumar minutos.

