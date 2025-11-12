FIFA hace las paces con Colombia y advierte a Francia para el duelo de dieciseisavos en el Mundial Sub-17

Empieza lo bueno en el Mundial Sub-17 con los duelos de eliminación directa, y luego de que la FIFA le acabara la fiesta a la Selección Colombia con una sanción tras la clasificación a los dieciseisavos de final, llegó una propuesta para que hagan las paces justo antes del duelo ante Francia.

Colombia le ganó 2-0 a Corea del Norte en la última fecha de la fase de grupos y clasificó en la segunda posición del Grupo G, pero la celebración no duró mucho, porque la FIFA sancionó al volante Juan Cataño con una fecha de suspensión al acumular dos tarjetas amarillas en el Mundial Sub-17.

Luego de recibir esta dura noticia, la Selección Colombia conoció que va a enfrentar a Francia el próximo viernes 14 de noviembre a las 8:30 A.M. en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Así que para empezar a hacer las paces con la ‘Tricolor’, la FIFA apareció con el mensaje perfecto en vísperas de empezar a palpitar este duelo.

FIFA advierte a Francia sobre la Selección Colombia para el duelo en el Mundial Sub-17

Colombia y Francia se enfrentarán en el Mundial Sub-17. (Foto: X)

FIFA, por medio de la cuenta oficial en X de la Copa del Mundo en español, hizo una publicación sobre la Selección Colombia Sub-17 en la que le advirtió a Francia que “la ilusión de Colombia nace en la cabeza y se trasladada al césped”. Además, destacó las siguientes declaraciones del entrenador Fredy Hurtado para empezar a calentar el partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría: “Hablamos que si nos clasificábamos íbamos a seguir con el sueño que tenemos. Al siguiente rival le competiremos, lo hacemos partido a partido. Llevamos tres partidos y nos quedan cinco más. Lo tenemos claro“.

El rival de Colombia si le gana a Francia en el Mundial Sub-17

En el caso de que se dé una de las sorpresas del Mundial Sub-17 y Colombia le gane a Francia, el siguiente rival de la selección colombiana en los octavos de final sería el ganador del duelo entre Brasil y Paraguay.

