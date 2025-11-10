Jame Rodríguez llegó a la Selección Colombia y fue censurado de inmediato

Una nueva fecha FIFA está a la vuelta de la esquina y a la concentración de la Selección Colombia en Miami llegó James Rodríguez con un detalle que sorprendió a todos. El ’10’ fue censurado de inmediato antes del partido amistoso contra Nueva Zelanda.
James llega a la Selección Colombia en un momento de incertidumbre porque finaliza contrato con el Club León, de México, el 31 de diciembre de 2025 y no se llegó a un acuerdo para renovar el vínculo. Tendrá que buscar un nuevo equipo con el Mundial 2026 en el horizonte. Empieza el once junio.
Luego de registrar una asistencia, tres goles y 897 minutos en trece partidos del Torneo Apertura de la Liga MX, James Rodríguez pudo hacer poco y nada para evitar que León terminara en la penúltima posición. Ahora, llegó a la concentración de la Selección Colombia y fue censurado. ¡Todo tiene una explicación más que lógica!
Así censuraron a James Rodríguez en la Selección Colombia
James Rodríguez finalizó contrato con Adidas a finales de 2022 y después de un periodo sin tener patrocinador de guayos e indumentaria deportiva, firmó con ‘New Balance’ a finales de 2023. ¿Y esto qué tiene que ver? Como Adidas es el patrocinador oficial de la Selección Colombia, las redes sociales de la ‘Tricolor’ decidieron censurar a James ocultando la marca de la ropa con la que llegó a la concentración. ¡Video!
Día, hora y TV del partido amistoso Colombia vs. Nueva Zelanda por fecha FIFA
La segunda doble jornada de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llega para la Selección Colombia con el partido contra Nueva Zelanda del sábado 15 de noviembre a las 7:00 P.M. hora colombiana. Luego, la ‘Tricolor’ se mide contra Australia el martes 18 del mismo mes a las 7:00 P.M.
En síntesis
