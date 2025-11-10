Es tendencia:
Jame Rodríguez llegó a la Selección Colombia y fue censurado de inmediato

Su regreso ilusionaba a todos, pero algo ocurrió apenas llegó a la Selección Colombia, y terminó con James Rodríguez siendo censurado.

Por Julio Montenegro

James Rodríguez llegó a la concentración de la Selección Colombia en Miami.
© Getty ImagesJames Rodríguez llegó a la concentración de la Selección Colombia en Miami.

Una nueva fecha FIFA está a la vuelta de la esquina y a la concentración de la Selección Colombia en Miami llegó James Rodríguez con un detalle que sorprendió a todos. El ’10’ fue censurado de inmediato antes del partido amistoso contra Nueva Zelanda.

James llega a la Selección Colombia en un momento de incertidumbre porque finaliza contrato con el Club León, de México, el 31 de diciembre de 2025 y no se llegó a un acuerdo para renovar el vínculo. Tendrá que buscar un nuevo equipo con el Mundial 2026 en el horizonte. Empieza el once junio.

Luego de registrar una asistencia, tres goles y 897 minutos en trece partidos del Torneo Apertura de la Liga MX, James Rodríguez pudo hacer poco y nada para evitar que León terminara en la penúltima posición. Ahora, llegó a la concentración de la Selección Colombia y fue censurado. ¡Todo tiene una explicación más que lógica!

Así censuraron a James Rodríguez en la Selección Colombia

James llegó a la concentración de la Selección Colombia en Miami. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

James Rodríguez finalizó contrato con Adidas a finales de 2022 y después de un periodo sin tener patrocinador de guayos e indumentaria deportiva, firmó con ‘New Balance’ a finales de 2023. ¿Y esto qué tiene que ver? Como Adidas es el patrocinador oficial de la Selección Colombia, las redes sociales de la ‘Tricolor’ decidieron censurar a James ocultando la marca de la ropa con la que llegó a la concentración. ¡Video!

Día, hora y TV del partido amistoso Colombia vs. Nueva Zelanda por fecha FIFA

La segunda doble jornada de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llega para la Selección Colombia con el partido contra Nueva Zelanda del sábado 15 de noviembre a las 7:00 P.M. hora colombiana. Luego, la ‘Tricolor’ se mide contra Australia el martes 18 del mismo mes a las 7:00 P.M.

En síntesis

  • James Rodríguez fue censurado en la Selección Colombia por usar ropa deportiva New Balance.
  • La Selección Colombia censuró la marca New Balance de James porque Adidas es el patrocinador oficial.
  • El contrato de James Rodríguez con Adidas finalizó a finales de 2022, firmando con New Balance a finales de 2023.
julio montenegro
Julio Montenegro
