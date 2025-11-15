Tras el escándalo vs Francia en el Mundial Sub 17: Estas serían las sanciones de FIFA para la Selección de Colombia

La Selección de Colombia Sub-17 cayó eliminada ante Francia en el Mundial. No obstante, el escándalo estuvo cuando el partido terminó. Ahora se han revelado en redes sociales varios videos que muestran como los jugadores colombianos persiguieron a los franceses y viceversa, para pelear.

El escándalo de Colombia Sub-17 vs Francia Sub-17

Ya el partido estaba terminando caliente con los jugadores colombianos expulsados, Cristian Orozco al 98′ y Santiago Londoño al minuto 97′. No obstante, después de que el árbitro lo finalizó, varios jugadores terminaron enfrentados y corriendo por toda la cancha, incluso estuvieron cerca de invadir el partido de México vs Argentina, que se jugaba en la cancha al lado.

¿Qué sanciones enfrentarían los jugadores de Colombia Sub-17?

La FIFA analizará los videos para observar qué jugadores están involucrados en la pelea. Además, Orozo y Londoño serían sancionados con más partidos por su conducta dentro de la cancha. La Federación Colombia también enfrentaría una multa económica.

El castigo para los jugadores y personal de la Federación Colombiana de Fútbol por esta pelea contra los jugadores franceses podría ir desde partidos en las próximas competencias, hasta meses fuera de las canchas.

¿Qué originó la pelea entre los jugadores de Colombia y Francia?

Desde Qatar, donde se realiza el Mundial Sub-17, trascienden varias versiones. En la Federación Francesa defenderán a los suyos diciendo que “fueron agredidos” por los jugadores colombianos, mientras que en Colombia se mantiene una versión de que fueron “provocados” tras el segundo gol. En cualquier caso, la sanción de FIFA será radical.

