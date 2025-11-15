Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Colombia

Tras el escándalo vs Francia en el Mundial Sub 17: Estas serían las sanciones de FIFA para la Selección de Colombia

Los jugadores de la Selección de Colombia protagonizaron un gran escándalo contra Francia en el Mundial Sub-17 y ahora serán castigados.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Las sanciones que la FIFA Sub-17 pondría a Colombia tras su pelea contra Francia
© @FCFSeleccionCol/ Edit BVLas sanciones que la FIFA Sub-17 pondría a Colombia tras su pelea contra Francia

La Selección de Colombia Sub-17 cayó eliminada ante Francia en el Mundial. No obstante, el escándalo estuvo cuando el partido terminó. Ahora se han revelado en redes sociales varios videos que muestran como los jugadores colombianos persiguieron a los franceses y viceversa, para pelear.

El escándalo de Colombia Sub-17 vs Francia Sub-17

Ya el partido estaba terminando caliente con los jugadores colombianos expulsados, Cristian Orozco al 98′ y Santiago Londoño al minuto 97′. No obstante, después de que el árbitro lo finalizó, varios jugadores terminaron enfrentados y corriendo por toda la cancha, incluso estuvieron cerca de invadir el partido de México vs Argentina, que se jugaba en la cancha al lado.

¿Qué sanciones enfrentarían los jugadores de Colombia Sub-17?

La FIFA analizará los videos para observar qué jugadores están involucrados en la pelea. Además, Orozo y Londoño serían sancionados con más partidos por su conducta dentro de la cancha. La Federación Colombia también enfrentaría una multa económica.

El castigo para los jugadores y personal de la Federación Colombiana de Fútbol por esta pelea contra los jugadores franceses podría ir desde partidos en las próximas competencias, hasta meses fuera de las canchas.

Tweet placeholder
Colombia vs Nueva Zelanda HOY: ¿Qué canal pasa el amistoso internacional?

ver también

Colombia vs Nueva Zelanda HOY: ¿Qué canal pasa el amistoso internacional?

¿Qué originó la pelea entre los jugadores de Colombia y Francia?

Desde Qatar, donde se realiza el Mundial Sub-17, trascienden varias versiones. En la Federación Francesa defenderán a los suyos diciendo que “fueron agredidos” por los jugadores colombianos, mientras que en Colombia se mantiene una versión de que fueron “provocados” tras el segundo gol. En cualquier caso, la sanción de FIFA será radical.

Publicidad
Tweet placeholder

En síntesis:

  • Cristian Orozco y Santiago Londoño fueron expulsados al 98′ y 97′ respectivamente contra Francia.
  • Jugadores de Colombia Sub-17 y Francia protagonizaron una pelea tras finalizar el partido en el Mundial.
  • FIFA analizará videos para sancionar a jugadores y la Federación Colombiana enfrentaría una multa económica.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
FIFA advierte a Francia sobre Colombia para el duelo de dieciseisavos
Fútbol de Colombia

FIFA advierte a Francia sobre Colombia para el duelo de dieciseisavos

La sanción de la FIFA a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17
Fútbol de Colombia

La sanción de la FIFA a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

Esto tiene que hacer Colombia para clasificar tras el empate vs. Alemania
Fútbol de Colombia

Esto tiene que hacer Colombia para clasificar tras el empate vs. Alemania

Empató con Canadá, solo ha ganado 1 partido de 8, y la FEF tomó esta decisión con Sebastián Beccacece
Fútbol de Ecuador

Empató con Canadá, solo ha ganado 1 partido de 8, y la FEF tomó esta decisión con Sebastián Beccacece

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo