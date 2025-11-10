FIFA acaba la fiesta de la Selección Colombia con una sanción tras la clasificación en el Mundial Sub-17

Se tuvo que esperar hasta el último partido del Grupo G del Mundial Sub-17, pero se logró el objetivo. La Selección Colombia estaba celebrando la clasificación a los dieciseisavos de final cuando la FIFA acabó con la fiesta por una sanción.

Colombia tenía la obligación de salir a ganarle a Corea del Norte para asegurar la clasificación en el Mundial Sub-17 sin depender de otros resultados y cumplió con las expectativas. Al minuto 25 del primer tiempo abrió el marcador con un gol de Miguel Solarte tras asistencia de Juan Cataño. ¡Ojo con este nombre!

Luego, Santiago Londoño marcó un golazo de penal con un cobro al ángulo superior derecho para el 2-0 ante Corea del Norte. A pesar de que en el segundo tiempo se pasó algún susto, la mala noticia para la Selección Colombia Sub-17 llegó al minuto 16 de la segunda etapa por una tarjeta amarilla.

La sanción de FIFA a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

Juan Cataño se ha convertido en una de las figuras de Colombia en el Mundial Sub-17. No solo marcó el gol del 1-1 contra Alemania, fue pieza fundamental para lograr la clasificación en fase de grupos. Sin embargo, recibió tarjeta amarilla en la victoria ante Corea del Norte, llegó a dos amonestaciones en la Copa del Mundo y la FIFA lo sancionó con una fecha de suspensión. No jugará el partido de la selección colombiana en los dieciseisavos de final.

Día y rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Al clasificar en la segunda posición del Grupo G, la Selección Colombia Sub-17 jugará contra la selección que clasifique como la tercera mejor segunda del Mundial Sub-17. Por el momento, el rival sería Bélgica, y el partido se jugaría el 14 o 15 de noviembre con horario por confirmar.

