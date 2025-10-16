FIFA para la tristeza de la Selección Colombia y le da una ventaja para el tercer puesto contra Francia

Las horas pasan y todavía se siente el dolor de la derrota. La Selección Colombia Sub-20 perdió en semifinales con Argentina, y cuando no paraba la tristeza por no jugar la final, llegó la FIFA con una ventaja para vencer a Francia y quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub-20 2025.

Francia y Marruecos disputaron la primera semifinal del Mundial Sub-20. La definición se trasladó al punto penal y el equipo marroquí volvió a demostrar el crecimiento que lo llevó a ser cuarto del Mundial de Qatar 2022. Ganó 5-4 por penales.

La segunda semifinal también fue así de cerrada. La Selección Colombia perdió 1-0 con Argentina tras un gol de Mateo Silvetti a 18 minutos del final del tiempo reglamentario y una de las claves de la derrota fue no poder contar con el jugador colombiano más importante del torneo. Por aquí viene la ventaja que la FIFA le dio a la ‘Tricolor’.

La ventaja que Colombia tiene para el tercer puesto contra Francia en el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal es el goleador de Colombia en el Mundial Sub-20. (Foto: Getty Images)

Para bajar la tristeza por no clasificar a la final, la FIFA apareció con la ventaja perfecta para que Colombia le gane a Francia el tercer puesto del Mundial Sub-20. La Federación Internacional de Fútbol Asociación habilitó a Neyser Villarreal, el goleador de la ‘Tricolor’ con cinco goles, para jugar contra el seleccionado francés el sábado 18 de octubre a las 2:00 P.M. luego de cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El otro regreso que tendrá la Selección Colombia vs. Francia

A la espera de saber si Jordan Barrera se alcanza a recuperar de la lesión que lo sacó del partido de cuartos de final contra España al minuto 43 del primer tiempo, el otro regreso que tiene confirmado la Selección Colombia para el partido por el tercer puesto contra Francia es el del lateral derecho Carlos Sanabria. Al igual que Neyser Villarreal, cumplió una fecha de sanción por la acumulación de dos tarjetas amarillas en el Mundial Sub-20.

