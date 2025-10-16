Argentina se burla de la derrota en semifinal y en Colombia reaccionan: “No tenemos a Milei de presidente”

El que gana es el que goza, pero… Argentina venció a la Selección Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20 y cuando parecía que el partido había terminado sin polémicas, apareció la burla de los jugadores argentinos que hizo reaccionar al pueblo colombiano con una curiosa reacción.

La voz del pueblo es la voz del hincha. En un partido en el que tuvo cuatro tiros a puerta por parte de Colombia y cinco desde las toldas argentinas, la efectivad y el buen juego que mostró Argentina en el segundo tiempo fue clave para definir el partido.

El árbitro Joao Pinheiro pitó el final del partido, la Selección Colombia perdió 1-0 en semifinales del Mundial Sub-20 y ahora jugará el partido por el tercer puesto contra Francia. El dolor de la derrota apenas transcurría los primeros minutos cuando llegó la burla de los jugadores de Argentina.

Video: Argentina se burla de la derrota de Colombia en semifinal del Mundial Sub-20

Jugadores de Argentina celebran victoria ante Colombia. (Foto: X / @CONMEBOL)

En la previa a la Copa América 2024, el cantante Ryan Castro estrenó la canción ‘El Ritmo que nos une’ y pegó tanto que hasta otras selecciones empezaron a popularizarla a pesar de que habla de la Selección Colombia. Ahora, fue el turno de Argentina y sus jugadores que empezaron a cantar en el camerino “mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la sele”. Se burlaron de la derrota de los colombianos en semifinal. El video se hizo tan viral que en Colombia reaccionaron con un curioso mensaje.

La curiosa reacción desde Colombia a la burla de Argentina en el Mundial Sub-20

Mientras el video de la burla de los jugadores argentinos ganaba miles de reproducciones en X, desde Colombia apareció una inesperada reacción en Instagram que sorprendió a todos: “Al menos no tenemos a Milei de presidente”, publicó el usuario Daniel Gaitán y la polémica con la comparación con el presidente Gustavo Petro inició en 3, 2, 1…

Reacción en Colombia a la burla de Argentina. (Foto: Instagram / @deportesrcn)

