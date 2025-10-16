¿Se va de Colombia? Después de ser eliminado en el Mundial Sub-20 César Torres confirma su futuro

La Selección de Colombia cayó eliminada en el Mundial Sub-20 en un partido muy polémico contra Argentina. En medio de todos los rumores y todas las críticas, César Torres salió a dar la “cara” y también a revelar cuál será su futuro y si sigue o no en la Selección.

Muy emocionado y conmovido por la eliminación de Colombia, César Torres confesó que él seguirá al frente del equipo nacional Sub-20 y que su intención es que Colombia finalmente logre la hazaña de poder ganar el mundial de esta categoría.

“Tengo mucha gratitud, he disfrutado mucho el mundial. Esta vez no pudimos llegar a la final, que era el sueño. Mañana me levantaré bien temprano, y lo volveré a intentar. Lo intentaré hasta que el país lo consiga“, comentó al borde las lágrimas el entrenador.

En la Federación también están muy interesados en que Torres siga al frente de la Selección Sub-20, ya que ha terminado formar a algunos jugadores, y también ha proyectado a otros grandes futbolistas para el futuro de la Selección nacional y del fútbol colombiano.

“Vestir la Selección nos cambia la vida a todos, ha cambiado a los chicos, a todo el staff, al cuerpo técnico, a todos. Gracias a toda la federación por el apoyo. Ofrecer excusas, no pudimos, pero lo intentamos, lo buscamos, fuimos con valentía”, también agregó el DT.

Los números de César Torres con la Selección de Colombia Sub-20

César Torres lleva al frente de la Selección de Colombia en 29 partidos. Ganó 17 encuentros, empató 8 y terminó perdiendo 4. La caída ante Argentina apenas fue la cuarta derrota del entrenador al frente del equipo nacional, mostrando su gran progreso con el equipo nacional.

¿Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20?

El encuentro por el tercer puesto se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, un día antes de la gran final y en el mismo escenario, el Estadio Nacional de Santiago. El mismo comenzará a las 16, hora local.

