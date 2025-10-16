Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

¿Se va de Colombia? Después de ser eliminado en el Mundial Sub-20 César Torres confirma su futuro

César Torres confirmó cuál será su futuro, tras la dura eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20.

Por Jose Cedeño Mendoza

César Torres aclara su futuro tras la eliminación de Colombia
© @CanteraColombiaCésar Torres aclara su futuro tras la eliminación de Colombia

La Selección de Colombia cayó eliminada en el Mundial Sub-20 en un partido muy polémico contra Argentina. En medio de todos los rumores y todas las críticas, César Torres salió a dar la “cara” y también a revelar cuál será su futuro y si sigue o no en la Selección.

Muy emocionado y conmovido por la eliminación de Colombia, César Torres confesó que él seguirá al frente del equipo nacional Sub-20 y que su intención es que Colombia finalmente logre la hazaña de poder ganar el mundial de esta categoría.

“Tengo mucha gratitud, he disfrutado mucho el mundial. Esta vez no pudimos llegar a la final, que era el sueño. Mañana me levantaré bien temprano, y lo volveré a intentar. Lo intentaré hasta que el país lo consiga“, comentó al borde las lágrimas el entrenador.

En la Federación también están muy interesados en que Torres siga al frente de la Selección Sub-20, ya que ha terminado formar a algunos jugadores, y también ha proyectado a otros grandes futbolistas para el futuro de la Selección nacional y del fútbol colombiano.

“Hizo todo mal”: Colombia perdió contra Argentina en el Mundial Sub-20 y los hinchas señalaron un culpable

ver también

“Hizo todo mal”: Colombia perdió contra Argentina en el Mundial Sub-20 y los hinchas señalaron un culpable

Vestir la Selección nos cambia la vida a todos, ha cambiado a los chicos, a todo el staff, al cuerpo técnico, a todos. Gracias a toda la federación por el apoyo. Ofrecer excusas, no pudimos, pero lo intentamos, lo buscamos, fuimos con valentía”, también agregó el DT.

Publicidad
FIFA aprobó y Colombia sacude la semifinal contra Argentina del Mundial Sub-20 con esta ventaja

ver también

FIFA aprobó y Colombia sacude la semifinal contra Argentina del Mundial Sub-20 con esta ventaja

Los números de César Torres con la Selección de Colombia Sub-20

César Torres lleva al frente de la Selección de Colombia en 29 partidos. Ganó 17 encuentros, empató 8 y terminó perdiendo 4. La caída ante Argentina apenas fue la cuarta derrota del entrenador al frente del equipo nacional, mostrando su gran progreso con el equipo nacional.

¿Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20?

El encuentro por el tercer puesto se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, un día antes de la gran final y en el mismo escenario, el Estadio Nacional de Santiago. El mismo comenzará a las 16, hora local.

Encuesta

¿Qué debería hacer la Federación Colombiana?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
César Torres señaló a Jhon Rentería por la derrota de Colombia Sub 20 ante Argentina
Futbol

César Torres señaló a Jhon Rentería por la derrota de Colombia Sub 20 ante Argentina

Pibe Valderrama tras la derrota de Colombia con Argentina: ''¿Cuándo va a ser esa pu... primera vez''
Futbol

Pibe Valderrama tras la derrota de Colombia con Argentina: ''¿Cuándo va a ser esa pu... primera vez''

Video: Argentina se burla de la derrota de Colombia en semifinal
Fútbol de Colombia

Video: Argentina se burla de la derrota de Colombia en semifinal

¡Durísima acusación! Liga de Portoviejo señala a los presuntos culpables del ataque a Brayan Angulo
Fútbol de Ecuador

¡Durísima acusación! Liga de Portoviejo señala a los presuntos culpables del ataque a Brayan Angulo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo