Todo el continente consternado con las palabras del DT de Argentina sobre Colombia tras el 1-0 en semifinal

Una vez más, faltó el centavo para el peso… La Selección Colombia perdió contra Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20, y aunque no se jugó un buen partido, llegaron unas palabras del entrenador argentino Diego Placente que consternaron a todo el continente.

Sobre todo, por aquella premisa que hay en el mundo del fútbol sobre las reacciones que tienen los jugadores y entrenadores argentinos cuando ganan. Colombia tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador en tres oportunidades claras de gol, pero…

Luego de ver como Joel Canchimbo de cabeza, Emilio Aristizábal al no llegar a un rebote y un cabezazo de Juan Arizala no terminaron en el gol de la Selección Colombia, Argentina aprovechó el gol de Mateo Silvetti para vencer 1-0 a la ‘Tricolor’. Sin embargo, hubo un reconocimiento por parte de nadie más y nadie menos que el entrenador argentino.

Esto dijo el DT de Argentina sobre Colombia tras la semifinal del Mundial Sub-20

Diego Placente y jugada de Colombia vs Argentina. (Foto: X / @sudanalytics_ y @CONMEBOL)

“Dificilísimo, los dos partidos del Sudamericano habían sido iguales que desnivelamos solo a veces por individualidades y hoy (15 de octubre) la verdad es que el primer tiempo nos costó un montón. En el segundo por ahí ellos bajaron un poco el ritmo y bueno nosotros empezamos a encontrar mucho más fútbol. Hemos estado mejor parados en el segundo tiempo y creo que después fuimos justos ganadores”, dijo el DT de Argentina Diego Placente sobre lo complicado que fue la semifinal contra Colombia en el Mundial Sub-20.

ver también “Hizo todo mal”: Colombia perdió contra Argentina en el Mundial Sub-20 y los hinchas señalaron un culpable

Las frases del entrenador de Colombia que reflejan la tristeza de la derrota en el Mundial Sub-20

Con los ojos aguados por la derrota en semifinales contra Argentina, el entrenador César Torres dejó estas tres frases que reflejaron la tristeza de la caída:

Publicidad

Publicidad

“Nos vamos muy frustrados porque no sirven otra cosa que títulos”.

“Masticar dolor, tragarlo. Mañana saldrá el sol y buscaremos el último partido”.

“Hicimos un gran partido, lo buscamos. Decirle al país que no pudimos ponerles la cara, pero luchamos y buscaremos terminar con decoro”.