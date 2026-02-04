Se reveló por qué Minnesota United FC no anuncia a James Rodríguez

James Rodríguez viajó en avión privado, publicó una foto con un mensaje que dejó claro dónde va a jugar y está listo para ser anunciado en su nuevo equipo, pero… Ya se reveló por qué Minnesota United FC no anuncia al ’10’ de la Selección Colombia.

¿Se complica todo? Tom Bogert, periodista del portal ‘The Athletic’, no solo informó que Minnesota United FC estaba en conversaciones para firmar a James, también señaló que el volante no llegaría como ‘Jugador Franquicia’ y tendría un contrato de corta duración, pensando en llegar al Mundial 2026 en las mejores condiciones.

“James Rodríguez y su contrato en MLS: encaje CBA (Convenio Colectivo) y efecto económico. Detalles: La contratación de James Rodríguez por Minnesota United responde a un modelo plenamente compatible con el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS. Se trata de un contrato de corta duración (6 meses), estructurado sin ocupar cupo de Designated Player (Jugador Franquicia), mediante el uso de GAM/TAM (dinero asignado por la MLS a cada franquicia para reducir el impacto salarial), lo que permite reducir su Budget Charge (impacto presupuestario) y mantenerlo dentro del salary budget (límite salarial)”, explicó el abogado Marcelo Bee Sellares antes de que se conociera por qué todavía no se anuncia la llegada del ’10’.

Minnesota United FC no anuncia a James Rodríguez por este motivo

James Rodríguez, cerca de jugar en Minnesota United FC. (Foto: Getty Images)

“Según me contaron, la cosa se ha dilatado, se ha demorado un poquito porque del lado James quisieran un contrato a seis meses. Lo que averigüé es que la MLS obliga a contratos de mínimo un año y que precisamente eso que dice el señor Sellares es lo que todavía están tratando de cuadrar y que muy seguramente lo van a cuadrar. James no llega como ‘Jugador Franquicia’ que eso sí lo obligaría a otras cosas que de alguna manera podrían interponerse en el negocio”, reveló el periodista Juan Felipe Cadavid.

ver también Hay esperanza: El detalle del contrato de James Rodríguez que lo acerca a Millonarios

El salario que James Rodríguez tendría en Minnesota United FC

Al llegar bajo la regla TAM (dinero de asignación específica por sus siglas en inglés), James Rodríguez tendría permitido ganar un salario máximo de unos 1.6 millones de dólares al año. Con esta regla, la inteligencia artificial ‘Gemini’ estimó que el sueldo de James en Minnesota United FC estaría entre 1.2 millones y 1.6 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Por qué James Rodríguez todavía no ha sido anunciado en Minnesota United FC? ¿Por qué James Rodríguez todavía no ha sido anunciado en Minnesota United FC? Ya votaron 0 personas

En síntesis