Dos de las grandes estrellas sudamericanas en el mundo del fútbol parecía que nunca iban a estar juntos en un equipo por las diferentes etapas que viven, pero sucedió lo imposible… Lograron juntar a Luis Díaz con Lionel Messi y llegaron más de 1.500 personas.

‘Lucho’ Díaz llegó esta temporada a Bayern Múnich a cambio de €75 millones de euros en una compra que muchos criticaron porque el jugador colombiano tiene 28 años. Sin embargo, solo en octubre tuvo un rendimiento tan alto que hasta le alcanzó para hacer parte del mismo equipo que integró Leo Messi.

En una muestra de lo vigente que está a pesar de tener 38 años, Messi renovó con Inter Miami hasta 2028. No por nada terminó como el máximo goleador de la temporada regular de la MLS con 29 goles. Era imposible que no se uniera a Luis Díaz en un temible equipo.

Sucedió lo imposible: El equipo que logró juntar a Luis Díaz con Lionel Messi

Luis Díaz y Lionel Messi fueron destacados en un equipo ideal. (Foto: Getty Images)

Con cuatro goles y dos asistencias para un total de seis participaciones de gol en cinco partidos con Bayern Múnich en octubre, ‘Lucho’ Díaz tuvo una calificación promedio de 7.7 e integró el equipo del mes (octubre) de los jugadores latinoamericanos más destacados que juegan fuera de Latinoamérica, según el portal experto ‘SofaScore’. Lionel Messi tampoco se quedó atrás y con una calificación de 9.3 también hizo parte de este equipo por los seis goles y tres asistencias que registró en octubre con Inter Miami.

Equipo ideal de octubre. (Foto: Instagram / @sofascore_latam)

¿Quién tiene un salario más alto en su equipo, Messi o Luis Díaz?

Según la guía de salarios oficial de la MLS, Messi tiene un sueldo anual de más de €17.7 millones de euros en Inter Miami. Esto quiere decir que gana €3.7 millones más de lo que cobra Luis Díaz en Bayern Múnich, ya que el extremo de la Selección Colombia percibe €14 millones de euros brutos al año.

