Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

El durísimo golpe que recibió el valor de mercado de Luis Díaz y Jhon Durán

Luis Díaz y Jhon Durán vieron sus valores de mercado disminuidos pese a ser dos de los cracks de la Selección de Colombia.

Por Gustavo Dávila

El durísimo golpe que recibió el valor de mercado de Luis Díaz y Jhon Durán
El durísimo golpe que recibió el valor de mercado de Luis Díaz y Jhon Durán

Dos de los jugadores colombianos de mayor renombre sin duda son Luis Díaz y Jhon Jader Durán, ambos son fijos en la selección y generan expectativa en sus clubes. Con algo de sorpresa, su valor de mercado ha bajado en comparación al último análisis sobre los seleccionados de Colombia.

Sin duda la mayor sorpresa es el bajón de Luis Díaz, pasó del Liverpool al Bayern Múnich pero en ningún momento dejó de ser uno de los cracks de Europa y según TransferMrkt, no solo bajó si no que hubo un descenso de 15 millones de euros, es decir desde 85 millones a 70 millones.

En el caso de Jhon Durán, tras un semestre de lesiones y pocos goles, era natural un descenso y según el portal mencionado su nuevo precio es de 35 millones de euros, cinco menos de lo que cotizaba antes de ir al Al Nassr.

Ambos tendrán este cierre de año y el Mundial 2026 para demostrar que aún son cracks en Europa. Durán llegó a préstamo por 21 millones de euros pero el Fenerbahce podría no comprarlo.

James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

ver también

James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

Tras el Mundial Sub-20, FIFA sancionaría a Neyser Villarreal y lo dejaría hasta seis meses sin jugar

ver también

Tras el Mundial Sub-20, FIFA sancionaría a Neyser Villarreal y lo dejaría hasta seis meses sin jugar

Jhon Durán – Luis Díaz selección Colombia 2025.

Jhon Durán – Luis Díaz selección Colombia 2025.

Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

ver también

Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

Los colombianos más revalorizados en este 2025

Luis Suárez figura en la lista de los que más aumentaron en el fútbol colombiano, el delantero subió a 22 millones de euros desde que pasó del Almería al Sporting, en segundo lugar se encuentra Richard Ríos con 22 millones pero con un aumento de 14 M y el podio lo completa Lucumí con 25 millones de euros.

Publicidad
¡Dos de Europa! Los siguientes rivales que tendría Colombia en noviembre y marzo

ver también

¡Dos de Europa! Los siguientes rivales que tendría Colombia en noviembre y marzo

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Patrick Mercado recibió cuatro ofertas y eligió sorpresivo equipo europeo
Fútbol de Ecuador

Patrick Mercado recibió cuatro ofertas y eligió sorpresivo equipo europeo

Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras
Fútbol de Ecuador

Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

LigaPro sanciona por amaño de partidos y ¡confirma el nuevo ascendido a la Serie A!
Fútbol de Ecuador

LigaPro sanciona por amaño de partidos y ¡confirma el nuevo ascendido a la Serie A!

¡Dos de Europa! Los siguientes rivales que tendría Colombia en noviembre y marzo
Fútbol de Colombia

¡Dos de Europa! Los siguientes rivales que tendría Colombia en noviembre y marzo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo