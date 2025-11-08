El Wolverhampton sigue sin levantar en la Premier League y Jhon Arias volvió a quedarse sin minutos. El delantero y extremo colombiano podría salir y ya hay un nuevo club interesado.

El empresario Ademar Arrais quiere ser el nuevo presidente de Fluminense y una de sus promesas de campaña es traer de vuelta a Arias. El Flu justamente lo vendió a Inglaterra tras un Mundial de Clubes destacado.

Es el segundo rumor del Brasileirao que involucra al colombiano, otro que pelea por ser tomado en cuenta por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Flamengo también estaría interesado en Arias.

Wolverhampton pagó 20 millones de dólares a Fluminense por lo que pedirán una cifra similar para una venta, aunque la otra alternativa podría ser prestar al colombiano para que retome el nivel y pueda ser un aporte en Europa.

Las estadísticas de Jhon Arias en esta temporada 2025

Jhon Arias lleva 12 partidos en la presente temporada, pero aún no registra ni goles ni asistencias, siendo de los más criticados por los hinchas del Wolverhampton.

Jhon Arias se fue ganando la Copa Libertadores con Fluminense. Foto: Getty.

