Federación Colombiana de Fútbol le mintió al país sobre la salud de James y el ‘10’ reaccionó

Aquí hay gato encerrado… Cuando parecía que todo estaba claro sobre los problemas de salud que sufrió James Rodríguez, Minnesota United FC descubrió la mentira que dijo la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el ’10’ ya reaccionó: “No le gustó”.

Todo empezó el 2 de abril. La FCF publicó un comunicado en el que afirmaron sobre James que “al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación“. Esta no sería la misma versión del equipo del jugador colombiano.

Minnesota United FC rompió el silencio sobre la salud del ’10’ y publicó tres fotos en X en las que sostuvo que “el 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual, y tras su conclusión, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes. Al día siguiente, y tras una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación severa”. ¿Quién dice la verdad?

La reacción de James luego de que la Federación Colombiana de Fútbol mintiera sobre su salud

James sufrió una deshidratación severa en Colombia vs. Francia. (Foto: Getty Images u archivo partcular

Luego de que Minnesota publicara que la deshidratación severa que sufrió James empezó durante el partido amistoso contra Francia y no después como afirmó la FCF, el periodista Julián Capera, de ESPN, reveló que “a James no le gustó el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol porque siente que de alguna manera ellos se están soltando responsabilidad en algo que hay una corresponsabilidad, no solo el jugador, también el entrenador, su cuerpo técnico y la federación”.

Salio a la luz la verdad sobre el problema de salud que sufrió James Rodríguez

Capera no solo reveló la molestia que tuvo James Rodríguez ante el comunicado que sacó la FCF sobre su estado de salud, también afirmó que “sus complicaciones de salud habían iniciado antes del partido con Francia. No al día siguiente”. Y ya se conoció quién fue el que lo obligó a jugar enfermo…

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