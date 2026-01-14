Tras el cambio de condiciones, desde Colombia revelaron lo que pasará con el pase de Marino Hinestroza a Boca

Todo estaba listo para que Boca Juniors presentara de manera oficial a Marino Hinestroza como el refuerzo estelar para el 2026, pero de un momento a otro se complicó la negociación, y desde Colombia ya revelaron lo que pasará con este movimiento en el mercado del fútbol.

Luego de un tire y afloje entre Atlético Nacional y Boca Juniors, los equipos llegaron a un acuerdo para que el equipo ‘Xeneize’ compre el 80 por ciento de los derechos deportivos de Hinestroza a cambio de $5 millones de dólares. Con el acuerdo entre clubes listo, entonces… ¿Qué falta para que se cierre el negocio?

“Las condiciones del contrato estaban establecidas de palabra, terminó pasando que cuando hubo un último Zoom lo que ocurrió es que Boca le cambió unas condiciones a Marino Hinestroza y hace tres días que no logran ponerse de acuerdo”, afirmó el periodista César Luis Merlo. Y desde Colombia estaban a punto de revelar cómo terminará esta historia.

Desde Colombia revelaron lo que pasará con el pase de Marino Hinestroza a Boca

Boca acordó US$5 millones por Marino Hinestroza. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

El periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM’, confirmó la información de Merlo sobre el cambio de condiciones que Boca Juniors le hizo a Marino Hinestroza, pero luego de consultar sus fuentes dio un parte de tranquilidad con lo que pasará. “Se va a solucionar, se va a solucionar, se va a solucionar. A mí me cuentan que allá en Boca hay un club del 15, el club del 15: siempre hay alguien dice: ‘Bueno, listo. Yo ayudo en el negocio y… ¿Mi 15 (por ciento)’. De pronto alguien está viendo embolatado el 15“, confirmó Cadavid.

Este sería el salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors

Según informaron medios como ‘El Futbolero‘ y ‘Revista Semana‘ en Colombia, Marino Hinestroza pasaría a ganar casi $500.000 dólares más de lo que ganaba en Atlético Nacional, ya que su salario en Boca Juniors estaría entre los US$800.000 y el millón de dólares.

